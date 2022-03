Chivite avala la gestión de Remírez en relación con la Policía Foral

Pamplona – La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, cerró filas ayer en el Parlamento con la gestión que están realizando el vicepresidente primero, Javier Remírez, y la directora general de Interior, Amparo López, en relación con la Policía Foral. "Respeto la opinión de sindicatos, pero no la comparto, igual que respeto y comparto la manera de trabajar y la honestidad con la que el vicepresidente y la directora general han explicado a todos los sindicatos lo que atañe a las cuestiones relacionadas con la ley de Policías, el Plan Estratégico de Policía Foral o la transferencia de tráfico", afirmó Chivite en respuesta a Navarra Suma.

Por su parte, el parlamentario de José Suárez afirmó que ya sabía que la presidenta no iba a "desautorizar a su consejero y tampoco lo pretendía, la verdad, lo hace él solo". No obstante, dijo que sí esperaba que la presidenta "demostrase un poco de autoridad e implicación en este tema". "El señor Remírez ha demostrado que es incapaz de cumplir con la ley de Policías reiteradamente. ¿Va a hacer algo? ¿Qué, señora presidenta? ¿Le parece normal que los dos sindicatos mayoritarios hayan pedido la dimisión del consejero?", señaló el parlamentario.

Chivite le respondió que "ojalá su encendida defensa de la Policía Foral la hubiera tenido cuando gobernaban, porque no hicieron nada en materia de Policía Foral". "Me llama la atención que tengan esa memoria tan frágil o que intenten trasladar al señor Remírez una responsabilidad que no es suya. Ya se sabe qué ley se aprobó la legislatura pasada y que no se podía aplicar. No es una cuestión de voluntad política sino de recursos económicos que tiene que habilitar el Estado en los Presupuestos Generales", argumentó.