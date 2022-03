Chivite: "Las medidas anunciadas por Sánchez van en la línea con lo que estudiaba Navarra"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, con más de 16.000 millones para afrontar el impacto de la guerra en Ucrania, van encaminadas a apoyar a las familias "más necesitadas" y a las empresas que "peor lo están pasando" y ha asegurado que son los dos ámbitos en los que también barajaba actuar el Gobierno foral si fuera necesario.

Chivite, que ha preferido no hacer una valoración concreta sobre el plan anunciado por Sánchez hasta estudiar con detenimiento las medidas, ha explicado que "básicamente" se trata de "ayudar a las familias más necesitadas y ayudar a las empresas que peor lo están pasando". "En torno a esos dos ejes pivotan las medidas, como nosotros dentro del Gobierno teníamos idea, si fuera necesario, de complementarlas a los mismos sectores, familias más vulnerables y sectores que más están sufriendo, sobre todo el tema de encarecimiento de materiales y el tema energético", ha apuntado.

Por otro lado, sobre el paro del transporte, la jefa del Ejecutivo ha explicado que podría haber una nueva reunión entre la ministra y los transportistas. "Se ha puesto un paquete de medidas encima de la mesa, yo creo que bastante ambicioso, y no sé si en este nuevo paquete de medidas habrá alguna cosa más para los transportistas. Por tanto, nosotros lo que deseamos es que este paro patronal acabe ya, porque está afectando a las empresas y a los suministros. Vamos a ver si se llega a un acuerdo", ha afirmado.



Los apoyos del Gobierno piden medidas en Navarra por la subida de precios

Los grupos parlamentarios se han mostrado este lunes de acuerdo en la adopción de medidas por parte del Gobierno central ante la subida de precios energéticos, aunque los apoyos del Gobierno foral han defendido que también Navarra debe adoptar las suyas.Para Navarra Suma es "inaceptable" la "forma de hacer política" del presidente Pedro Sánchez, ya que las medidas anunciadas este lunes para combatir las alzas energéticos y ayudar a sectores y familias más afectados "las podía haber planteado hace dos semanas y haber evitado huelgas y desabastecimiento", ha dicho Carlos Pérez Nievas,Y ha recordado que la UE anunció el 3 de marzo "medias extraordinarias" y Sánchez "no las quiso tomar entonces pero ahora sí para colgarse la medalla de la última reunión europea", aunque "no se ha cambiado ni una coma en directivas ni en reglamentos".Tras apunar además que no es nueva la "isla energética" formada por España y Portugal, Pérez Nievas ha subrayado que el presidente "ha permitido deliberadamente que España pasara por un momento de dificultades, algo "inaceptable e inadmisible" porque "pone en riesgo la convivencia y la seguridad".Por el contrario el socialista Ramón Alzórriz ha valorado la "solvencia" de María Chivite en Navarra y Pedro Sánchez en España y sus decisiones "en beneficio de la ciudadanía", como las relacionadas con el Canal de Navarra, la reforma del Convenio Económico o que se puedan topar los precios de la energía.Ha destacado también los 16.000 millones que aprobará mañana el consejo de ministros en ayudas, la futura ley de transportistas, la rebaja del precio del combustible, el límite a la subida de los alquileres, el aumento del bono social eléctrico y las subvenciones a la industria, el sector primario y el pesquero.Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha comentado que para su grupo todo lo que se haga para "contener la perdida del poder adquisitivo" es "importante", igual que son "bienvenidas" las medidas para ayudar al transporte y al sector agrario, porque "hablamos de suficiencia alimentaria", o para bajar el precio de la electricidad, pero ha alertado de que la situación está afectando en Navarra a las familias y "lastrando" la actividad industrial, por lo que "urge atender estas cuestiones para que no gripe el motor económico".En la misma línea, Aldofo Araiz, de EH Bildu, ha apuntado que la situación exige de "medidas urgentes" y en Navarra "no podemos estará esperando a lo que haga Madrid" cuando "hay sectores en situación crítica", y por eso, ha subrayado, "veríamos con buenos ojos que el Gobierno de Navarra actúe en el marco de sus competencias", al tiempo que ha lamentado que el Gobierno central no parezca estar dispuesto a subir el SMI como la coalición abertzale ha pedido.Desde Podemos, Mikel Buil se ha felicitado por las medidas anunciadas este lunes, unas "buenas noticias", y al respecto ha asegurado que la aprobación de las mismas por parte del consejo de ministros mañana es algo que en su partido "esperamos hace tiempo".Del mismo modo ha mostrado su apoyo a las decisiones anunciadas la portavoz de I-E, Marisa de Simón, pero ha reclamado que se actúe también sobre los ingresos para asegurar la estabilidad financiera y que se adopten medidas pensando en los trabajadores, que las ayudas no se queden "solo en las manos de las grandes empresas"