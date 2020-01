Eliminar brechas de acceso al conocimiento, entre los objetivos del Ejecutivo foral

PAMPLONA. El presupuesto para 2020 planteado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, que ronda los 127 millones de euros, persigue dotar a Navarra de un sistema de conocimiento moderno, robusto y excelente, que trabaje por el futuro de Navarra.

Para ello, se busca maximizar el rendimiento social, de conocimiento y económico de la inversión presupuestaria; fomentar la excelencia y la colaboración científica y tecnológica, tanto en la universidad, como en centros tecnológicos y de investigación, y en empresas; eliminar brechas de acceso al conocimiento y la conectividad; y modernizar y digitalizar la Administración como servicio público, además de facilitar la Transformación Digital de la sociedad navarra.

En este sentido, cabe destacar que las tres direcciones generales incluyen modificaciones presupuestarias específicas para afrontar la brecha de género en materia de I+D y la brecha territorial en el acceso digital.

Gracias a estos presupuestos, el Departamento asegura el cumplimiento de la Ley Foral de Ciencia y Tecnología, pues se propone destinar el 1,35% del presupuesto a I+D+i y el 1,76% a Universidades. Asimismo, se favorece la internacionalización y la proyección europea de Navarra en materia de I+D+i.

También aumentan las cantidades destinadas a becas y ayudas universitarias en todos los niveles (pregrado, master, tecnólogos y doctorados), con un total de 4,7 millones, al tiempo que se proponen nuevas partidas para mejorar el equipamiento de investigación y facilitar la transformación digital (infraestructuras científico-tecnológicas, 5G y banda ancha).

Dirección General de Universidad

La Dirección General de Universidad cuenta con un presupuesto aproximado de 77 millones de euros. Esta cifra supone un 11% de aumento respecto al año 2019. En este incremento se contemplan 68,5 millones para satisfacer el convenio plurianual con la UPNA (incluyendo su financiación estructural, mejoras e inversiones), los cuales suponen un incremento de 7 millones respecto a 2019.

También se plantean 850.000 €, entre otras actuaciones, para financiar el concurso de proyectos para el nuevo edificio anexo a la Facultad de Ciencias de la Salud que albergará los grados de Medicina, Psicología y Enfermería.

Se mantiene la financiación de los Centros asociados de la UNED por un valor de 1,9 millones de euros, así como los 1,3 millones de euros en materia de Préstamos del Ministerio Campus de excelencia.

Se vuelve a aumentar la cantidad destinada a becas y ayudas universitarias, que podrá alcanzar hasta 3,45 millones de euros, y se plantea asignar 1,2 millones de euros para ayudas predoctorales, de movilidad, cursos de verano y convocatoria de ayudas a Cátedras.

Finalmente, de forma señalada, se aportarán fondos para dar cuerpo al Plan Piloto STEM-Brecha de género, que estará coordinado con el INAI y el departamento de Educación.

Dirección General de Innovación

Con 20,4 millones de euros, los presupuestos de la Dirección General de Innovación van orientados fundamentalmente a promover la excelencia de la red de generación de I+D+I, en la que es destacable el apoyo presupuestario a centros tecnológicos y de investigación, así como el fomento de la innovación empresarial, ya que, a través de las Unidades de Innovación Empresarial, las empresas navarras podrán acceder a las convocatorias como agentes de Ejecución del Sistema Navarro de I+D+i, SINAI.

Concretamente, la convocatoria de ayudas a centros tecnológicos y de investigación (para la que se invertirán 9, 10, y 10 millones de euros en 2020, 2021 y 2022, respectivamente), pasa de ser una convocatoria anual a plurianual con el fin de optimizar los recursos, focalizándolos en la investigación y minimizando la burocracia asociada. Esto permitirá un alcance más ambicioso de los proyectos al contar con este nuevo marco temporal además de acompasar la ejecución de proyectos con la formación predoctoral y, en resumen, asegurar el talento científico y tecnológico de Navarra.

A la convocatoria de ayudas para la adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D se aportan 1,9 millones de euros. Esta ayuda no fue convocada en 2019 y tiene como objetivo dotar a los organismos generadores de conocimiento de las herramientas adecuadas que les permitan avanzar en el camino de la excelencia.

Por otro lado, se ha producido ya la reserva de crédito plurianual para la convocatoria de doctorados industriales del 2020, que en esta edición se convocarán a través de reglamento general, de manera que no estará considerada como ayuda 'de minimis'. Esto supone una ventaja para las empresas navarras, pues implica que no tendrán que renunciar a otras ayudas para poder incorporar talento investigador como ocurría en anteriores ediciones. Estas condiciones implicaban que no se adjudicasen todas las ayudas y que por tanto la partida presupuestaria no se ejecutase en su totalidad. Por eso la partida de doctorados industriales del 2020 es de 610.000€, destinados a cumplir las ayudas concedidas en 2017 y 2018, con el objetivo de evitar inejecuciones y optimizar la gestión.

Aunque es una medida que carece de impacto presupuestario, el departamento ya está trabajando en la Orden Foral de Ejecución del Sistema Navarro de Investigación (SINAI), que actualmente se encuentra en el Consejo de Navarra.

Con el fin de fomentar la excelencia navarra en I+D+i, se incluye una partida de ayudas para la presentación a convocatorias de excelencia suprarregionales, como María de Maeztu, Severo Ochoa, u otras de ámbito europeo, por valor de 120.000 euros. Por otro lado, se contempla la creación de la sección de Compra Pública Innovadora.

Dirección General de Transformación Digital

Con un presupuesto de 30,7 millones de euros (un crecimiento del 6,5% respecto al 2019), esta Dirección General presenta novedades organizativas para hacer realidad la transformación digital que necesita la Administración Foral, y plantea medidas para avanzar en igualdad digital.

En este sentido, se darán los primeros pasos para la implantación del 5G en Navarra (se destinan 25.000 € a su promoción) y se reservan 500.000 € para finalizar el plan de Banda Ancha en el primer trimestre de 2020. La segunda fase (II Plan Director de Banda Ancha) se elaborará a partir de la finalización del primero. Será entonces, a partir del mes de abril, cuando se estudiará en detalle y se identificarán los recursos necesarios para ese despliegue.

El incremento también se plantea para afrontar la inmersión digital de los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra. Este compromiso es compartido por todo el Gobierno y se ha visto ya reflejado en los presupuestos de los diferentes departamentos, que han dotado de recursos específicos para esta tarea de que la digitalización transforme su actividad y facilite la atención al ciudadano.

Una de las novedades más relevantes de esta Dirección es la creación del servicio de Avance Digital, con partidas cargadas de actividad innovadora para Inteligencia Artificial, Machine Learning o Big Data de hasta 1,8 millones de euros. Entre otros proyectos, dentro del servicio se desarrollará uno, dotado con 145.000 euros, para luchar contra la brecha digital, poniendo especial atención en la Navarra despoblada.