pamplona - La magnitud del accidente registrado ayer en Estella movilizó las redes sociales y numerosas personas, tanto las que iban en el autobús, como las que aterradas presenciaron el siniestro, relataron a través de WhatsApp y otras redes sociales lo ocurrido. "Es espeluznante, parece que ha caído una bomba", aseguró un joven que se encontraba en las inmediaciones del lugar en el que un autobús de línea perdió el control y colisionó con varios coches estacionados y en circulación.

Una mujer que viajaba en el autobús relató que venían de Logroño y añadió: "el accidente ha ocurrido a las 20.00 horas. Estábamos bajando y ha empezado el conductor a decir que no tengo frenos, que no tengo frenos, y se ha llevado todo por delante hasta que hemos parado aquí", dijo señalando el lugar en el que el autocar logró parar tras la colisión.

Un chico, también viajero del bus, grabó: "Yo estaba atrás del todo y estaba viendo que, en vez de reducir al entrar en la rotonda, que estábamos en una bajada, ha empezado a subir la velocidad. He escuchado que estaba gritando el conductor y me he dicho aquí pasa algo. Nos hemos encontrado a mitad de la rotonda ya casi volcando". Otra mujer viajera, coincidió en el relato: "El conductor ha empezado a decir no tengo frenos, agarraos que no tengo frenos. Yo llevaba el móvil, lo he tirado y me he agarrado al asiento". Un joven añadió: "Que yo sepa ninguno de los pasajeros ha resultado herido. Llevamos todos el susto, lo único", dato que, al parecer podría no ser exacto ya que fuentes policiales apuntaron posteriormente que uno de los usuarios resultó herido leve. Otra mujer apuntó que "en el autobús íbamos muy poquitos, 6 o 10". Javier Abarzuza, vecino del portal número 20 de la c/ Carlos VII, propietario de uno de los coches estacionados iba a salir en media hora a la calle pero al oír el choque bajó a la calle y vio a los pasajeros y a una señora tendida en el suelo. Otro propietario de coche afectado, José Miguel Murguialday, también escucho el ruido y acudió al lugar del siniestro. - Diario de Noticias