Los sanitarios contagiados en el Estado rondan el 12% del total de casos

MADRID. El número total de personal sanitario que ha dado positivo en coronavirus en España asciende a 3.475, lo que supone alrededor del 12 por ciento del total de los casos registrados, que alcanzan este domingo los 28.572.

Así lo ha puesto de manifiesto el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en la rueda de prensa de los responsables técnicos del comité de seguimiento del coronavirus en España.

El doctor Simón ha vuelto a intervenir en la rueda de prensa después de ausentarse en la de este sábado, tras hacérsele la prueba del coronavirus al presentar ayer algunos síntomas, aunque dio negativo.

Sobre su ausencia en la rueda de prensa de este sábado, ha explicado que en la noche del viernes tuvo un cuadro de tos, por lo que "se consideró que era importante valorar si era una persona de alto riesgo o no".

No obstante, ha aclarado que, aunque sabe que "no es agradable" para personas que "esperan dos, tres o cuatro días" para ser diagnosticados, es una de las personas que "más contacto social tiene en España".

"No es lo que a mí me gusta, me gusta que los derechos sean iguales para todos, pero en la situación actual entiendo que algunos grupos concretos de profesionales puedan estar sujetos a estas situaciones especiales, que hagan que me hayan hecho la prueba con cierta rapidez", ha asegurado.

Por otro lado, en referencia al personal sanitario, ha resaltado que son "héroes" que "normalmente actúan más en la sombra" pero que ahora mismo "están demostrando que se exponen y que dan todo para que esta enfermedad se controle". "En esta epidemia se está poniendo de manifiesto algunas consideraciones sobre los grupos de 'héroes' que tenemos en nuestra sociedad", ha subrayado.