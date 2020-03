Madrid pretende finalizar el martes el hospital de Ifema con 1.396 plazas

Madrid. La Comunidad de Madrid está creando a contrarreloj el que será el hospital más grande de España en dos pabellones de Ifema, un total de 1.300 plazas y 96 de UCI ampliables a 2.000, que estarán listas el martes y que podrán alcanzar las 5.500 con otros dos pabellones pendientes de ejecutar.

La Consejería de Sanidad está instalando actualmente los gases médicos -el oxígeno- en los pabellones 7 y 9 de la Feria de Madrid, donde está ya construida toda la "arquitectura y el mobiliario".

También funciona ya un pabellón provisional para pacientes con síntomas leves, el número 5, con 200 camas, algunas ya en funcionamiento, que se ampliarán a 300.

Juan José Pérez Blanco,coordinador de la construcción de este hospital temporal, que se inició el martes y cuyo tamaño es comparable al de dos hospitales juntos, ha detallado la configuración del nuevo centro en declaraciones remitidas a la prensa.

El pabellón 9 tendrá 15 módulos cada uno de ellos con 50 camas ampliables a 82 y 4 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con 16 camas cada uno de ellos, mientras que el 7 tendrá 11 módulos de 50 camas y 2 unidades UCI.

Todos estos módulos, ya construidos y en los que se está instalando el oxígeno y hasta el martes se sumará el equipo médico y las camas, serán idénticos, de forma que la misma formación recibida en uno servirá para el resto.

Contarán con una zona de trabajo de enfermería "con limpio, sucio, residuos" y espacios de trabajo para médicos, en los que podrán desde escribir historias clínicas a descansar.

Las camas tienen una separación entre sí de 3 metros, un espacio holgado que permitirá aumentar las plazas hasta 82 pacientes en cada módulo si así se requiere.

A este hospital, "sin precedentes" más allá de China y de los hospitales de campaña del Ejército, llegarán pacientes derivados de otros centros hospitalarios por el Summa o por el Samur. Las muestras se trasladarán al laboratorio del hospital de La Paz, donde serán analizadas.

De la comida, tanto de pacientes como de trabajadores, se encargará la empresa que habitualmente da servicio de catering a Ifema y que trabaja también en hospitales.

Además de los tres pabellones hospitalarios, este centro temporal tendrá un almacén de 20.000 metros cuadrados en otro pabellón, donde se guardará todo lo necesario para que un hospital funcione.

El objetivo es que todo esté listo el martes, el día en el que llegarán las previsiones logísticas de "fungibles" para poner a funcionar el hospital. Entre este domingo y mañana, lunes, llegarán las camas.

Después de que los trabajadores de Ifema hayan montado la arquitectura de los módulos, todas las empresas de gas medicalizado de Madrid están instalando el oxígeno, la Consejería se encarga de la logística y el equipamiento sanitario y diez efectivos de la Unidad Militar de Emergencias colaborarán con la instalación de duchas y baños portátiles.

El responsable de la construcción del hospital explica que por el momento no conoce el precio de la instalación porque esa variable no se ha tocado con los proveedores y la solucionará posteriormente la Consejería de Sanidad

"No puedo hablar de un coste porque nadie me ha pasado presupuesto ni lo he pedido, han mostrado interés por hacerlo y por ayudar, es espectacular", ha señalado.