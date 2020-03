España: la saturación de los hospitales y las UCI se producirá en el mes de abril

madrid – Continúa el crecimiento imparable de casos de contagios de coronavirus y fallecidos en España y las cifras asustan y hacen ver próximo el colapso del sistema sanitario. Tras el recuento de ayer los casos de COVID-19 en España se elevan a 39.673, lo que supone 6.582 más respecto al lunes, un 20% de incremento. Ya han fallecido 2.696 personas (514 más que el lunes), 3.794 se han curado (439 más) y 2.636 están ingresadas en la UCI (281 más), según el balance del Ministerio de Sanidad.

Tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, resaltó que 22.762 personas se encuentran actualmente hospitalizadas, y que alrededor de 5.400 profesionales sanitarios han sido contagiados durante su labor diaria atendiendo a los pacientes infectados, lo que significa unos 1.500 nuevos casos con respecto al lunes.

Simón insistió nuevamente en que los datos reflejan la realidad de "hace siete o diez días", debido al retraso en la notificación de casos y la aparición de síntomas, lo que hace prever que el pico de contagiados que tanto se espera pueda llegar en los próximos días y que por tanto la tan temida saturación de hospitales y de las UCI arribe con el inicio del mes de abril.

Además, recordó que ya hace casi 10 días desde que se implementaron las medidas del estado de alarma, que calificó de "muy duras" y "restrictivas", y que, en principio, "deben tener un impacto muy importante".

A su juicio, la "visibilidad" de esas medidas se tiene que observar "en estos días, no sé si mañana –por hoy– o el viernes, queda muy poquito".

Con respecto a los sanitarios, el experto del Ministerio de Sanidad puntualizó que "la distribución no es igual a todos los hospitales, unos están muchos más afectados que otros".

En este sentido, apuntó que "la presión sobre el sistema asistencial es desigual en todo el territorio". En cuanto al incremento del 20% frente al lunes, el experto hipotetizó que esta subida se podría deber a una compensación con respecto a días anteriores, en los que se detectó menor número de nuevos casos. No obstante, destacó que los datos por el momento "son difíciles de interpretar".

comparación con italia Simón consideró que aunque entre algunos países hay similitudes respecto a la evolución de la pandemia, no hay "información suficiente" para valorar una equivalencia de la situación de España con Italia o China.

"Aunque es cierto que entre algunos países puede haber ciertas similitudes, lo cierto es que hasta la fecha no tenemos información suficiente para una equivalencia ni con Italia ni con otros países de la UE en los que están aumentando el número de casos", dijo, explicando que los inicios de la epidemia en los diferentes países no ha sido igual, por lo tanto, las fases iniciales y las de ascenso "no se pueden valorar de la misma manera".

Simón hizo hincapié en que las medidas que se han tomado para controlar la pandemia en los diferentes países "tampoco han sido iguales", ni la aplicación de las medidas ni la intensidad de éstas, y que "quizás" al final pueda ser comparada a otras.

catalunya, más casos que madridCatalunya ha tomado el relevo a Madrid como la comunidad con más casos nuevos, aunque Madrid sigue siendo el principal foco de la enfermadad, y ayer alcanzó la cifra de 1.535 muertos (272), lo que supone el 57% de los fallecidos en todo el país. Además, acumula una cifra total de 12.352 contagiados, 1.777 más en el último día, con 1.050 de ellos en las diferentes UCI (por 942 del lunes). La nota positiva son los 2.291 curados. El recinto del Ifema sigue acumulando camas para atender a los pacientes menos graves y en unos días espera tener disponibles 1.300.

Catalunya continúa su escalada de casos y suma 7.864 (1.939 nuevos), con 282 muertes, 551 pacientes en la UCI y 728 dados de alta.

la frase

fernando simón "queda muy poquito para notar las medidas de confinamiento"

El director de Emergencias Sanitarias no sabe si "mañana –por hoy– o el viernes" se notará en los datos "un impacto muy importante" de las medidas de confinamiento.

las cifras

2.696

fallecidos. Son 514 más que el día anterior.

39.673

contagiados. 6.582 casos más que el lunes.

2.636

en la uci. Se ha incrementado la cifra en 281 personas.

3.794

recuperados. 439 dados de alta más que el último día.