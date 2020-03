948 20 64 41, el teléfono desde el que Cruz Roja presta atención psicológica

pamplona – Durante estas semanas, y con motivo del COVID-19, Cruz Roja ha puesto todos sus recursos a disposición de la ciudadanía con el objetivo de apoyarla y acompañarla en esta situación excepcional, que puede generar sentimientos de soledad, incertidumbre o ansiedad. Uno de ellos es el servicio de atención telefónica, a través del cual los voluntarios y voluntarias de los diferentes centros de contacto con los que la organización cuenta en Navarra realizan y atienden llamadas de las personas que necesitan apoyo, y en especial de las más vulnerables.

Dentro de esta actividad, el Departamento de Derechos Sociales, en colaboración con el proyecto Cruz Roja responde, ha activado un servicio de atención telefónica con el fin de ofrecer apoyo psicológico a las personas que tengan algún familiar viviendo en una residencia de mayores. Así, a través del teléfono 948 20 64 41, que estará activo de 9.00 a 20.00 horas, un equipo de cuatro psicólogas y trabajadoras sociales de Cruz Roja se encargará de atender las preocupaciones de las personas que necesiten ser escuchadas.

"Esperamos que sirva para mitigar los sentimientos de ansiedad, preocupación o incertidumbre que provoca no poder visitar a sus familiares, y también la alarma social generada. En este sentido, los equipos de los centros están haciendo lo imposible por mantener ese hilo de comunicación entre familias y residentes, a través de videoconferencias y llamadas. En esta crisis no debemos olvidar velar por la salud emocional de las personas mayores y sus allegadas", indicó ayer la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu.

De esta manera, el apoyo a personas con familiares en residencias se suma a la atención que Cruz Roja está ofreciendo a "ciudadanos que llaman porque necesitan algo o están angustiados con este tema", explicó Conchi Igea, responsable de Salud de Cruz Roja Navarra, quien incidió en que el servicio de apoyo psicológico está disponible para "todas las personas que lo necesiten. Si están preocupadas, y piensan que les puede venir bien, que llamen", animó.

En cuanto al perfil de las personas que llaman, desde la organización destacaron que la mayoría de llamadas se producen por parte de personas mayores. "Recibimos demandas de familias que solicitan alimento o de personas mayores que tienen dificultades para hacer compras o con los medicamentos. Suelen ser temas más prácticos", señaló Idoia Urmeneta, responsable del Área de Mayores de Cruz Roja Navarra.

lLAMADAS A PERSONAS MAYORES Por otra parte, Cruz Roja ha realizado en las últimas semanas una campaña informativa dirigida a los grupos más vulnerables que participan en sus programas para ofrecerles medidas de prevención ante el coronavirus. Una iniciativa que ya han finalizado y con la que han tratado de "garantizar la cercanía a las personas que atendemos. En este momento de crisis sanitaria hemos reconducido toda la actividad que hacemos para adecuarla al apoyo que necesitan las personas", explicó Urmeneta.

En total la organización ha realizado más de 9.000 llamadas desde sus centros de contacto de Azagra, Buñuel, Burlada, Cascante, Cintruénigo, Estella, Lodosa, Pamplona, Sangüesa, Tafalla y Tudela. La mayoría de ellas dirigidas a personas mayores de 65 años, aunque también han atendido a personas con discapacidad y con enfermedades crónicas.

En esta campaña, la labor del voluntario o voluntaria ha consistido en explicar las normas básicas de prevención ante el coronavirus para saber si estas personas las conocían y las estaban poniendo en práctica. Entre los consejos recomendados se encontraba lavarse las manos correctamente, mantener la distancia de un metro con las personas, toser o estornudar cubriéndose con el codo o evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

También se ha hecho hincapié en la situación de cada persona. "Sobre todo les hemos preguntado cómo se sienten. Las llamadas estaban enfocadas al apoyo emocional, porque no es una situación fácil. El encierro y el no poder tener contacto con la familia puede crear una sensación de angustia", señaló Urmeneta, quien afirmó que, en esta situación, "el sentimiento de soledad se acentúa, no solo en las personas que normalmente se sienten solas, sino también en las que tienen un entorno pero que confinadas se sienten solas".

Por ello, Cruz Roja aseguró que continuará con el seguimiento a las personas más vulnerables y que se encuentra a disposición de quienes necesiten apoyo emocional.

otras actividades

Personas cuidadoras. Cruz Roja trabaja en una agenda dirigida a personas cuidadoras a través de la cual les proporciona consejos sobre cómo llevar el confinamiento en una situación de cuidado. La iniciativa se enfoca en la seguridad sanitaria y en el apoyo social a la persona cuidadora.

Personas mayores en soledad. Los voluntarios y voluntarias llaman una vez a la semana a las personas mayores que participan en proyectos como 'Enrédate' con el fin de acompañarlas y que no se sientan solas.

Campaña de seguridad. La organización ofrece información y consejos a las personas mayores para que no se ven expuestas a timos y a robos.

"Esperamos que sirva para mitigar la incertidumbre que provoca no poder visitar a sus familiares" carmen maeztu Consejera de Derechos Sociales

"Si están preocupadas, que llamen. El apoyo es para todas las personas que lo necesiten" conchi igea Responsable de Salud en C.R. Navarra