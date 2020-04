Turquía requisa los respiradores comprados por Navarra

Pamplona. La presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, ha informado en comisión parlamentaria de que el Gobierno turco ha requisado los respiradores para hacer frente a la lucha contra el coronavirus que había adquirido Navarra en China y que estaban paralizados en un avión en Ankara.

El avión, que había partido de China, realizó una parada técnica en Ankara y permanecía paralizado la capital turca desde el pasado fin de semana.

Navarra Suma, tras la intervención este viernes de la presidenta María Chivite en comisión parlamentaria, ha acusado al Gobierno Foral de "autocomplacencia", mientras que el PSN ha reprochado a esta formación política que se dedique a crear "incertidumbres" durante la pandemia del coronavirus.

El portavoz de Na+, Javier Esparza, ha afirmado que, tras escuchar a la presidenta, tiene la sensación de que "todo va bien", cuando "hay cosas que no van bien" y esto "no genera confianza y no nos ayuda".

Esparza, quien ha opinado que Chivite cae en la "autocomplacencia", ha instado a los miembros del Ejecutivo a ser "un poco más realistas y un poco más críticos", porque eso "le daría a usted y a su Gobierno mayor credibilidad".

El portavoz de Na+ ha declarado que en su grupo "vamos a remar a favor, pero partiendo de un análisis real, y para eso necesitamos datos". En ese sentido, ha reprochado al Gobierno falta de información en algunos aspectos.

"Seguimos sin garantizar necesidades básicas en la lucha contra el coronavirus", ha dicho Esparza, quien ha apuntado que "las quejas en atención primaria son constantes", porque "no podemos seguir semana tras semana sin que aquí llegue material".

El portavoz del grupo socialista, Ramón Alzórriz, quien ha resaltado "el gran esfuerzo que se está realizando en un mínimo tiempo" en Navarra, ha afeado a Esparza el haber salido a la tribuna "a crear incertidumbres, a crear dudas" y "a dudar de las palabras de las autoridades sanitarias".

"Usted no es el presidente del Gobierno de Navarra", ha recordado Alzórriz al portavoz de Na+, "y lo que le dicen los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad es que realice acciones para combatir el virus, no que esté permanentemente dándole a usted información".

En el Gobierno de Navarra, "se han asumido errores, porque los hay, porque estamos ante una pandemia desconocida", ha indicado Alzórriz, quien ha insistido en que tienen "la mano tendida" al resto de partidos.

Por Geroa Bai, Uxue Barkos, tras resaltar que "la curva del contagio ya empieza a tornarse no con esa pendiente que teníamos hasta ahora", ha instado a "pensar también en el mañana" y a llevar a cabo un reforzamiento de la sanidad pública.

También ha abogado por una revisión del decreto por el que se rigen las residencias en Navarra y por "mantener en activo lo más posible el rescoldo de la economía, porque el paro nos abofeteó ayer".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha declarado que la conclusión que se puede sacar de esta situación es "la necesidad del reforzamiento y la defensa de los servicios públicos para afrontar este tipo de situaciones".

El parlamentario, quien ha señalado que la falta de material "preocupa y está enfadando a muchos profesionales sanitarios y de cetros de discapacidad", ha considerado que "el mando único en materia de sanidad no da resultado".

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha declarado que "esta crisis sanitaria nos está diciendo que proteger la salud de todas las personas pasa por reforzar la atención primaria", además de otros recursos como las residencias o las UCI.

Avanzar en la mejora del tercer sector y evitar cualquier tipo de recorte en las entidades sociales son algunas de las propuestas que ha defendido la parlamentaria de Podemos.

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha destacado que su grupo quiere "cerrar filas" con una acción de gobierno que, si bien ha tenido "errores", en general "está siendo acertada".

Respecto a la financiación, ha instado a "hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos disponibles para hacer frente al coronavirus.

Chivite ha replicado a los portavoces parlamentarios que no ha pretendido "ni mucho menos sacar pecho" y ha reconocido que "ha habido cosas que hemos hecho mal" y "nuestro talón de aquiles ha sido todo lo que tiene que ver con el material sanitario".

La presidenta, quien ha calificado a Esparza como "el capitán a posteriori", ha instado al portavoz de Na+ a salir "del idealismo político", porque este problema con el material sanitario "lo tiene la globalidad del mundo".

De esta crisis, ha manifestado Chivite, "tendremos que aprender muchas cosas" y "la dependencia de China a lo mejor nos la tenemos que repensar".