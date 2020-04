Las farmacias navarras garantizan el suministro de mascarillas a 0,96 euros

PAMPLONA – Las 597 farmacias navarras afrontan desde hoy la venta de mascarillas quirúrgicas al precio de 0,96 euros fijado por el Ministerio de Sanidad convencidas de que dispondrán de suficientes suministros para afrontar la demanda de la ciudadanía. En el caso de los geles y las soluciones hidroalcohólicas, sin embargo, la intervención estatal de precios solo afecta a una pequeña parte de los productos que hay en el mercado, aquellos fabricados por nueve empresas autorizadas a principios de abril por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por lo que en la mayoría de las farmacias no tendrá repercusión por el momento.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos que fija el importe máximo de las mascarillas quirúrgicas desechables –no protegen, pero limitan la propagación del contagio– y de los geles y soluciones hidroalcohólicas. Así, el precio máximo de venta al público de estas mascarillas, cuyo tiempo máximo de uso es de 4 horas, queda fijado en 0,96 euros, mientras que para los geles y soluciones hidroalcohólicas el precio oscila entre los 0,015 y los 0,021 euros/ml dependiendo del tamaño del envase, con IVA incluido en ambos casos (un envase de 150 ml tiene un precio de 3,15 euros y el envase de un litro, 15 euros).

Nafarco, que suministra a unas 500 farmacias de las casi 600 que hay en la Comunidad Foral, ya ha distribuidos más de 100.000 mascarillas quirúrgicas y esperan recibir otras 330.000 procedentes de China antes del 5 de mayo, por lo que fuentes de la cooperativa farmacéutica afirman que "podremos aguantar la demanda". Además, también han vendido 45.000 mascarillas FFP2 –protegen y limitan la propagación del contagio–, cuyo precio no está intervenido, y esperan recibir otras 150.000 durante el mes de mayo, también desde China. "A partir de mayo no se espera tener problemas. Hasta entonces habrá suministro con ciertas interrupciones", precisan desde Nafarco.

En cuantos los geles, fuentes del sector admiten que es posible que se produzca cierta "confusión" entre los consumidores, porque el Ministerio de Sanidad solo ha regulado el precio de los productos fabricados por nueve empresas autorizadas a principios de abril por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Estos precios no afectan a los geles que están disponibles en la mayoría de las farmacias navarras, ya que no son los que distribuye Nafarco. "Es previsible que los proveedores reaccionen y que ajustando todos los márgenes podamos llegar a esos precios en mayo", señalan fuentes de Nafarco, que añaden que "nuestro proveedor habitual, Acofar, no ha cambiado su política de precios por el COVID-19 y vende a precios por encima de los marcados".

PRINCIPALES TIPOS

QUIRÚRGICAS DESECHABLES. Son las mascarillas cuyo precio ha regulado el Ministerio de Sanidad, que lo ha fijado en 0,96 euros. No protege del contagio, pero sí limita la propagación. Tienen un tiempo de uso máximo de 4 horas. Es el modelo más indicado para la ciudadanía general y su utilización es complementaria a las medidas de distanciamiento social y rigurosa higiene.

HIGIÉNICAS. No protegen, pero sí limitan la propagación del contagio. El Ministerio de Sanidad ha dejado pendiente a una próxima reunión de la comisión interministerial la fijación del importe máximo, a fin de obtener mayor información sobre los costes de fabricación en el sector textil estatal y de los antisépticos de piel sana autorizados a la espera de obtener mayor información sobre sus costes de fabricación.

FFP2. Protegen y limitan la propagación del contagio. Pueden llevar válvula de exhalación, en cuyo caso protegen, pero no limitan la propagación del contagio. Están destinadas a personal sanitario que atienda a casos de infección por coronavirus o personas que entran en la habitación de aislamiento de un enfermo. Su precio tampoco está regulado por Sanidad, pero el importe mínimo suele rondar los 5 euros.