Induráin indica que los brotes de Pamplona y Sunbilla están controlados

pamplona – La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, afirmó ayer que los dos brotes de coronavirus registrados en Navarra en los últimos días, uno en la localidad de Sunbilla y otro en Pamplona, están "en una situación de control". Induráin afirmó que en el caso del brote de Pamplona "no ha habido últimamente casos nuevos" y en el caso de Sunbilla, el jueves se contabilizaron tres casos nuevos. Se trata de tres trabajadores de una empresa de Bera en la que trabajaba uno de los contactos estrechos del origen de este foco.

Por ello, el mismo jueves se realizaron pruebas PCR y estudio serológico a los 150 trabajadores de la empresa y tres de ellos han dado positivo. Los brotes de Pamplona y Sunbilla se conocieron el día 16 de junio y el día 21 fue el día de mayor número de casos. "Ahora tenemos alguno, pero claramente van bajando. Puede que en los días siguientes tengamos alguno más porque aún queda periodo de incubación y porque en cada caso hacemos el estudio de los contactos", explicó Induráin.

La consejera afirmó que en estos dos brotes se ha producido "una detección muy precoz, un aislamiento y una detección de los contactos estrechos que, al realizarles PCR en las primeras 48 horas, nos ha permitido detectar los casos de manera precoz".

navarra: siete casos nuevos Según los datos publicados ayer por el Departamento de Salud, el jueves se registraron en Navarra siete casos nuevos de coronavirus, tres de ellos los ya citados de trabajadores de una empresa, situada en Bera, relacionados con el foco de Sunbilla. Cabe recordar que, durante esta semana, el lunes se informó de 21 casos nuevos, el martes de 13, el miércoles 11, el jueves 9 y ayer 7.

Además, en el último día de recuento hubo un ingreso hospitalario en planta y ninguno en UCI, donde permanece un paciente ingresado después de alta dada ayer a un varón de 37 años. Por decimocuarto día consecutivo, no se han registrado fallecidos en Navarra debido al coronavirus y 29 personas siguen ingresadas.

La consejera de Salud, Santos Induráin, incidió en que "la situación nos indica que seguimos teniendo circulación de virus, que el virus está ahí, tenemos brotes en Navarra, en unas cuantas CCAA, en todos los países y vamos a seguir teniéndolos, durante bastante tiempo, probablemente durante seis meses o hasta un año".

Así, dijo que "con los brotes lo más importante es la detección precoz, porque nos permite una contención rápida". "Nos permite actuar con contundencia si es necesario y nos permite evitar la transmisión comunitaria y gestionar de manera que no vayamos a una sobrecarga del sistema sanitario", dijo. En la rueda de prensa celebrada junto a la presidenta María Chivite y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya ante la proximidad de los Sanfermines, fiestas suspendidas por la situación sanitaria pero que preocupan a las instituciones por la posibilidad de que se puedan producir aglomeraciones en las calles, Induráin comentó que el "coronavirus es tan peligroso como ganaderías a las que se estaba acostumbrados, pero no le vemos venir". "Como en los encierros es muy importante que guardemos la distancia, no nos la juguemos. No hay otro capotico que no sea la prudencia", remarcó para concluir que "ya falta menos para que todos podamos ir dándole la vuelta a esta epidemia", concluyó este simil taurino y sanferminero.

zonas básicas de salud

Nº de casos por cada 1.000 hab.

Allo37/9,93

Altsasu/Alsasua64/8,10

Ancín-Améscoa13/4,25

Ansoáin148/16,47

Aoiz68/20,69

Aranguren191/22,94

Artajona189/44,28

Auritz/Burguete9/5,43

Azpilagaña537/43,32

Barañáin354/18,14

Berriozar186/16,28

Buñuel109/10,09

Burlada316/19,78

Buztintxuri156/15,25

Carcastillo69/17,69

Cascante107/10,89

Casco Viejo-I Ensanche164/14,74

Chantrea277/15,37

Cintruénigo317/39,35

Corella112/11,27

Doneztebe/Santesteban 98/22,01

Elizondo107/15,24

Ermitagaña288/20,33

Estella86/5,56

Etxarri-Aranatz85/15,61

Huarte305/26,15

II Ensanche397/21,77

Irurtzun57/8,63

Isaba6/7,73

Iturrama349/22,60

Leitza12/3,65

Lesaka26/3,73

Lodosa138/14,89

Los Arcos11/6,61

Mendillorri147/13,36

Milagrosa214/18,03

Noáin209/17,26

Olite91/12,86

Orcoyen75/12,35

Peralta135/11,89

Puente la Reina128/21,05

Rochapea341/15,62

San Adrián206/17,57

San Jorge213/19,94

San Juan532/26,14

Sangüesa166/20,62

Sarriguren177/15,23

Tafalla505/45,57

Tudela Este197/10,15

Tudela Oeste122/10,73

Ultzama18/7,06

Valle de Salazar10/10,18

Valtierra-Cadreita80/7,53

Viana72/19,34

Villatuerta22/5,79

Villava128/11,53

Zizur-Echavacoiz332/17,83

Total 9508/16,25