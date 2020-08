"De media tardamos aproximadamente una hora en cada rastreo"

Elena Yanguas es una de las rastreadoras que se incorpora de forma ocasional al equipo cuando se registran mayores cifras de positivos y contactos

Elena Yanguas Lezaun es enfermera en las ambulancias medicalizadas de Bomberos del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Además, desde hace un mes colabora de manera puntual en el equipo de rastreo de la covid-19. Se apuntó de forma voluntaria, recibió formación en rastreo y en habilidades comunicativas y ahora realiza este trabajo extra remunerado en su tiempo libre.

¿Desde cuándo forma parte del equipo de rastreo?

–Estoy desde el 19 o 20 de julio más o menos. En concreto, nos mandaron un correo desde la dirección de Urgencias Hospitalarias y desde la Jefatura de Enfermería de Atención Primaria a toda la plantilla diciendo que se iba a hacer una formación para el equipo de rastreo por si aumentaban el número de casos. Si queríamos colaborar en este sistema, teníamos opción de apuntarnos voluntariamente. Al principio había gente fija y cuando empezaron a subir los casos, empezaron a llamar a gente que estábamos trabajando en otros sitios y que ya habíamos realizado la formación.

¿Cuál es la formación que recibe un rastreador?

–Nosotros la realizamos en tres días distintos, pero ahora la han vuelto a organizar y se realiza el mismo día. Una parte era sobre el programa informático, otra sobre comunicación telefónica y como dar malas noticias y la otra era sobre los protocolos. Se explica qué es un caso, qué es un contacto estrecho, y dónde hay que citar a cada paciente dependiendo de la zona en la que residen.

¿Con cuanta antelación le llaman para incorporarse al equipo de rastreo?

–Al principio, cuando empecé, nos llamaron muy de repente. Nada más hacer la formación, nos dijeron que ese fin de semana necesitaban gente y por ello, nos llamaron de un día para otro para saber nuestra disponibilidad. Ahora ya han hecho Drive en el que nos apuntamos según la disponibilidad de todos aquellos que trabajamos en otro sitio y en ese documento puedes apuntarte como para todo el mes, con dos o tres semanas vista. Lo que pasa es que en cualquier momento suben mucho los casos, supongo que tendrán que llamarnos, porque cualquier previsión es complicada.

¿Cómo es el día a día de un rastreador?

–La coordinadora nos asigna casos a cada una de las personas que estamos y nos da información de los casos de los positivos registrados desde el día anterior. Nosotros trabajamos con el número del caso que corresponde al CIPNA del paciente. Lo primero miras la historia del paciente y si es un caso nuevo que no tiene relación con ningún brote. Si en cambio ha sido un caso nuevo que se ha contagiado de alguien ya sea de la familia o de amigos o lo que sea, pero ya está localizado porque ha tenido un contacto estrecho, en el historial se recoge que ha tenido un contacto estrecho con una persona positiva. También miras si desde Atención Primaria ya se han puesto en contacto con esa persona. Porque tú cuando a ti, por ejemplo, te dan seis casos para empezar la mañana, es muy probable que a la mayor parte de ellos no les llames inmediatamente. Normalmente el equipo de Atención Primaria llama previamente a todos los que han dado positivo, les da la noticia, les dicen que se tienen que aislar y que vayan haciendo la lista de los contactos estrechos que han tenido y que vayan calculando la fecha en la que tuvieron ese contacto. Cuando le llamamos nosotros, la mayoría de la gente ya sabe porque le han avisado o porque ya estaban en aislamiento preventivo. Entonces les das el resultado de la prueba, si sabían o no que habían dado positivo, y después se empieza a recabar información sobre los contactos estrechos.

¿Cuánto tiempo lleva realizar un rastreo?

–Más o menos se cuenta de media que tardamos como una hora en cada rastreo. Hay algunos que son especialmente complicados y pueden serlo por muchas razones. Porque afectan a mucha gente, porque han estado en una empresa, porque han estado en el gimnasio, o pueden ser complicados porque entran cuestiones de servicios sociales o tienen vínculo en otras comunidades. A eso le añades el problema del idioma. Porque aunque tenemos traductores y tenemos también mediadores culturales, puede ser complicado por muchas razones o incluso por cómo se asimile la noticia. Hay casos que nos pueden llevar tres y cuatro horas. Entonces, cuando te toca un caso de esos es muy complicado y porque siempre te da la sensación de que te puedes dejar algo. Pero tienes que tener una dinámica de ir apuntando todo, porque, después de que te hayan dado la lista de contactos, tienes que llamar a todos. Tienes que volver a asegurarte que realmente ha sido un contacto cercano, ver las condiciones en las que se van a aislar, gestionar la baja laboral, citarles para la PCR y realizar los seguimientos. A mí me parece un trabajo bastante complicado.

¿Cómo comunica un rastreador la condición de haber dado positivo o ser un contacto estrecho?

–Supongo que cada uno tendremos un poco nuestro estilo. Yo primero me presento. Digo que soy la enfermera de seguimiento de la covid-19. A mí me va bien esto del seguimiento de la covid-19 porque me parece que me entienden bien. Empiezo confirmando con ellos la información que yo sé. Por ejemplo, según he visto en tu historia, te hiciste una PCR, y voy viendo si estamos los dos en la misma página del libro y tenemos la misma información. Entonces les pregunto si les han llamado para notificar el resultado de la prueba. Si me dicen que sí, ya está el negocio vendido. Y si me dicen que no, pues entonces les digo si es positiva o es negativa y qué es lo que tienen que hacer. Una vez pasado el primer impacto, a las personas les da bastante seguridad el hecho de que sepan que les vamos a seguir haciendo seguimiento, cuando tienen que seguir haciendo las siguientes pruebas y decir cuando se va a terminar esto en el caso que se lo podamos decir.