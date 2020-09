Roban piezas de miles de euros vinculadas a un subastador de arte condenado en Navarra a prisión

pamplona – La Guardia Civil de Navarra ha elaborado un amplio atestado en el que da cuenta de un robo efectuado en una nave industrial de la Comarca de Pamplona en la que el subastador de arte Alberto Tejada Salvatierra, condenado a 8,5 años de prisión, como administrador de la sociedad Arte y Finanzas de Navarra, guarda miles de piezas artísticas, escultóricas y de joyería.



El depósito de bienes existente en la nave no ha sido nunca inventariado y tan solo se conoce el contenido de la misma por un listado que había elaborado Tejada en el año 2015. Ahora, el pasado mes de agosto en concreto, la Guardia Civil constató el robo sufrido en las instalaciones que pertenecen a la sociedad Arte y Finanzas, la firma con la que operaba Alberto Tejada, a raíz de que los agentes cumplían con un oficio judicial para devolver a terceras personas los objetos que habían vendido en su día a Tejada para que fueran subastados. Estas terceras personas no actuaron como demandantes de la causa judicial y ni siquiera se personaron en el procedimiento.

Así, después de haber restablecido el servicio eléctrico de la nave, la Guardia Civil se personó el 27 de agosto. Al entrar en el interior, observaron que una o varias personas habrían accedido al recinto tras haber practicado un butrón en el techo del edificio. En el atestado, los agentes destacan que para proceder al robo se habían forzado varias puertas en el interior de la nave y que se habían forzadas cajas fuertes ubicadas en la oficina situada en la planta baja del edificio. También se observó que los autores variaron el contenido de varios armarios y vitrinas y que el contenido de los mismo se había esparcido por el suelo, encontrando cierto número de expositores y cajas, que supuestamente habrían contenido relojes y otros objetos tirados en el suelo y vacías. Los investigadores también observaron después de una inspección ocular que diversos objetos cercanos a la abertura que se practicó en el tejado presentaban daños ocasionados por la humedad procedente del agua de lluvia, que penetra al interior por la citada abertura, y también producto de dicha humedad están apareciendo manchas en paredes y suelo y en un revestimiento de yeso. La Guardia Civil expone que desconoce la fecha en la que cual se produjo el robo con fuerza y que la última vez que accedió al interior de la nave fue el 31 de julio de 2019, para dar cumplimiento al oficio judicial en el que se citaba a seis perjudicados y al acusado para que acudieron a la nave y se procediera a identificar la obras de arte y objetos propiedad de los seis perjudicados. El propio Alberto Tejada, cuya sentencia de 8,5 años de cárcel fue confirmada en verano por la Sala de lo Penal del TSJN, fue citado por la Guardia Civil como víctima del robo para acreditar los efectos sustraídos. El subastador manifestó que de la nave se habían llevado objeto de valor de pequeño formato como relojes, plumas estilográficas y marfiles y también se habrían llevado un cuadro de Picasso de pequeño tamaño, que estaría alojado en le interior de una de las cajas fuertes. Sin embargo, Tejada alegó que no puede decir en concreto las piezas que faltan hasta que no disponga de un inventario que refleje los efectos que hay en el interior de la nave. Tejada afirmó que no posee seguro que cubra este tipo de hecho, ya que lo estuvo pagando hasta que se bloquearon sus cuentas y las de sus sociedades.

LA SENTENCIA QUE LE CONDENÓ El subastador de arte y exgerente financiero fue condenado por estafar a una treintena de inversores de su entorno más de 6 millones de euros. La Sala de lo Civil y Penal del TSJN ratificó la condena impuesta por la Sección Primera de la Audiencia y ambos consideraron que la entidad Bankinter con la que operó el condenado de 2001 a 2015 debía hacerse cargo de las cantidades estafadas y responder como responsable civil subsidiaria. Tejada fue condenado como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada, y estimó asimismo en su conducta la atenuante de confesión. No se le aplicó la reparación del daño que alegó por los bienes que sus sociedades tenían guardadas. La sentencia está recurrida en el TS.

EL CONDENADO

"Hay un nulo interés judicial"

Pide que se levante el embargo de la nave. El subastador condenado, y ahora víctima de un robo en la nave en la que guardaba cientos de obras de arte, ha presentado un par de escritos en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra en los que alega "la absoluta situación de abandono en la nave" y lo achaca al "nulo interés judicial en mantener las medidas de seguridad necesarias para evitar hechos como los sucedidos y del inexistente mantenimiento para evitar el deterioro de las obras de arte existentes en el interior". Así, la sociedad Arte y Finanzas, a través de su abogado José Cabrejas, solicita que se destinen fondos que están bloqueados judicialmente para efectuar las labores de reparación de los daños producidos. En otro escrito pide que se levante la paralización que impedía la venta y subasta de los objetos propiedad de la sociedad Arte y Finanzas Navarra, y que de la misma forma se acuerde el levantamiento del embargo de la nave.