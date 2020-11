Navarra "desaconseja" las mascarillas transparentes

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha indicado que Salud Pública "desaconseja" el uso de mascarillas transparentes por "no considerarlas seguras para prevenir contagios" ya que "no disponen de homologación suficiente".

Según ha explicado, el Gobierno de Navarra ha contactado con varias empresas y ha buscado suministros de estas mascarillas pero "no hay modelos que los expertos consideren con las garantías suficientes".

Contestaba así a una pregunta en el Pleno del Parlamento de la representante de Podemos Ainhoa Aznárez que ha llamado al Gobierno foral a "hacer los esfuerzos suficientes para que todas las personas tengamos garantías del uso de mascarillas independientemente de la discapacidad que cada uno tengamos". Ha destacado que "la barrera de las mascarillas es un muro más a las personas sordas porque el lenguaje labial es importante para ellas". Y ha asegurado que facilitar mascarillas transparentes "se puede hacer porque en Valencia ya se han homologado".

Remírez ha reconocido que el uso de la mascarilla "afecta a la capacidad ordinaria de comunicación" de alrededor de 14.000 personas con discapacidad auditiva en Navarra ya que "impide que puedan leer los labios e incapacita para entender a su interlocutor".

Ha afirmado que el Gobierno ha buscado una fórmula para "agilizar" el acceso a estas mascarillas, sobre todo en centros educativos, donde hay unos 200 alumnos con discapacidad auditiva, como en conjunto de la Administración, en especial en los puestos de atención directa.

No obstante, ha subrayado que "somos garantistas a la hora de preservar la salud" y ha señalado que, "de momento", el Instituto de Salud Pública y Laboral ha comprobado que los modelos de mascarillas transparentes "no disponen de homologación suficiente y pertinente" ya que "no cumplen de manera completa los requisitos establecidos por las distintas normativas".

Por este motivo, ha explicado que desde Educación se está haciendo un "esfuerzo muy importante" con alternativas como el uso de pantallas en el aula, separaciones transparentes o micrófonos. "Somos conscientes de la problemática, no estamos parados, pero hay que sopesar el riesgo de esta medida", ha subrayado.

Para la parlamentaria de Podemos, las pantallas transparentes en los centros educativos "no son suficientes" y ha considerado que "no es tan dificultoso" poder responder a estas demandas. Por ello, ha reclamado "medidas para que ninguna persona tenga dificultades de comunicación".