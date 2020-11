Salvador Illa afirma que la vacunación contra el coronavirus empezará en enero y no será obligatoria

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el plan de vacunación contra el covid-19 empezará en enero de 2021 y no será de carácter obligatorio para toda la población: "Los expertos recomiendan que no sea obligatoria porque podría ser contraproducente".



En una entrevista este sábado en Rac1, Illa ha defendido que ya existe un alto nivel de concienciación por parte de la ciudadanía que permitirá que la vacuna tenga buena acogida por parte de la población, algo que "ya será suficiente".



Según Illa, el plan de vacunación dará comienzo a principios de 2021 y la intención es "tener a la mayoría de la población inmunizada" entre los meses de mayo y julio del mismo año.



Ante esta situación, ha sostenido que el sistema sanitario "está preparado y en condiciones" para garantizar el acceso de la vacuna, y ha destacado que actualmente hay 13.000 puntos de vacunación en el territorio español y que en anteriores ocasiones se ha podido vacunar de la gripe a más de 14 millones de personas en 9 semanas.



El ministro ha afirmado que se está impulsado una estrategia de vacunación a nivel europeo quey siguiendo los mismos tempos: "Es un ejercicio de coordinación notable".Ha destacado la Moderna : "Son las dos que presentan una tecnología innovadora que han dado resultados que han sorprendido a los expertos".En relación a la desescalada en Catalunya, ha defendido que el levantamiento de restricciones de manera progresiva es prudente, aunque ha pedido responsabilidad ciudadana: "Debemos ir con mucha prudencia para evitar tomar medidas que nadie querría".En ese sentido,y a seguir cumpliendo las medidas sanitarias para frenar los contagios de covid-19 y para evitar una relajación que suponga un repunte de casos.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que, junto a Alemania, España será el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación que se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros y permitirá que una parte sustancial de la población española pueda estar vacunada en el primer semestre de 2021. Tendrán prioridad los colectivos más vulnerables y expuestos a la infección, como las personas mayores y los sanitarios.

Sánchez hizo este anuncio durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, España puede, junto a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, en el Museo Würth, situado en la localidad riojana de Agoncillo.

Explicó que este plan de vacunación, que se prepara desde el pasado mes de septiembre, se presentará el próximo martes en el Consejo de Ministros. Además, dijo que se prevé incrementar en 10.000 las plazas de formación sanitaria para adelantar la incorporación de nuevos profesionales con el fin de reforzar los servicios de salud de todas las comunidades autónomas. "Quedan meses duros por delante, pero "la hoja de ruta está trazada", subrayó.

En la lucha contra la segunda ola de la covid-19, recordó que se precisan entre dos o tres semanas para evaluar la eficacia de las medidas que se adoptan por las comunidades autónomas y el Estado.

descenso de la incidencia Sánchez resaltó que España lleva dos semanas consecutivas en las que ha descendido la incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes por 14 días, al pasar de casi 530 en la primera semana de noviembre a los 436 de media nacional registrada este jueves. "Estamos en la senda adecuada para doblegar la curva", señaló.

Con el "horizonte esperanzador" que se vislumbra ante la "recuperación progresiva de la normalidad" por los recientes anuncios de las nuevas vacunas de Pfizer y Moderna, subrayó que "cualquier euforia debe ser compensada con la cautela".

Así, precisó que la UE ha firmado ya tres contratos con las farmacéuticas AstraZeneca, Sanofi, Janssen y BioNTech/Pfizer por mil millones de dosis ampliables; es inminente la firma con CureVac y están muy avanzadas las negociaciones con Moderna por otras 400 millones de vacunas adicionales.

A España le correspondería un 10% de las dosis contratadas, por lo que aseguró que el Gobierno "trabaja a pleno rendimiento" para que las vacunas estén disponibles cuanto antes, para lo que cuenta con una cadena logística muy poderosa y se suman los proyectos de investigación que lidera el CSIC con vacunas que podrán patentar en 2021.

Sin embargo, insistió en que la población "no puede relajarse", especialmente antes de "momentos tan críticos" como las navidades, cuando los ciudadanos disfrutarán con sus seres queridos, pero entiende que aumentará la movilidad.

Precisamente, muchas comunidades autónomas han anunciado o se disponen a hacerlo el cierre perimetral de su territorio hasta después del puente de la Constitución, en un intento de que las restricciones sean las menos posibles en Navidades.

A las últimas prórrogas de las medidas adoptadas en la CAV –hasta el 10 de diciembre–, Comunidad Valenciana y Murcia –hasta el 9–, se sumaron ayer la Comunidad de Madrid, que cerrará durante diez días entre el 4 y el 14 de diciembre, así como Ceuta, que mantendrá las restricciones para viajes a la Península y el cierre de la frontera con Marruecos hasta después del 8 de diciembre.

¿Test en farmacias? La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Vanessa Martínez, apuesta por fortalecer el sistema de detección de contagios y no tanto por ampliar los lugares para realizar pruebas diagnósticas, como piden Madrid y Catalunya. "No es cuestión de hacerlas en más sitios, sino de hacerlas bien", subraya.

Anticuerpos. Un estudio llevado a cabo entre 550 miembros del personal sanitario del Hospital Clínic de Barcelona ha detectado anticuerpos frente al SARS-CoV-2 hasta tres meses después de haber contraído la infección.

328 muertos

La transmisión del coronavirus baja en España por undécimo día consecutivo, como indica la incidencia acumulada, que se sitúa en 419 casos por 100.000 habitantes, según los datos de Sanidad que cifran el número diario de muertes en 328 frente a los 252 del jueves. Los nuevos contagios en España se sitúan en 15.156 y la ocupación en las UCI de enfermos de la covid sigue estable en el 31%.