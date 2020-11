Nuria Clerigue: "Nuestro miedo no es el covid, sino lo que nos interfiere en nuestro trabajo"

pamplona – Primero se trató a los niños como supercontagiadores, pero ahora parece ser que incluso tienen mucho menos caso que en adultos.

–Es cierto que en otras infecciones los niños suelen ser mucho más transmisores, como con la gripe o la VRS (virus sincitial respiratorio) y, sin embargo, en esta enfermedad no se está viendo que los niños lo sean especialmente, sino todo lo contrario. También se está viendo que el cuadro en los niños es mucho más leve y no hay apenas mortalidad. Además el 85% de los contagios se están dando en el ámbito domiciliario y no entre niños, aunque esto también hay que verlo con que ha habido un confinamiento y el contacto ha sido especialmente con las familias. Pero con la apertura de colegios tampoco se están desbordando los casos.

¿Ha habido casos de covid-19 en niños en Navarra?

–En la primera ola en Navarra hubo unos 300 casos, y de ellos 13 ingresaron en el hospital. De estos, 10 fueron leves, uno llegó en la CUN a ingresar en la UCI y los otros dos moderados. Y ahora ha habido otros dos más. Se está viendo también que más del 35% son asintomáticos.

También se hablaban de que precisamente por su condición de ser niños podrían ser más irresponsables al cumplir las medidas, pero no ha sido así.

–Los niños aprenden de todo, son un ejemplo. Les explicas, hay carteles informativos y divulgativos con imágenes y lo entienden. Además las familias hacen su labor y en los colegios insisten mucho. Los niños llevan su mascarilla sin ningún problema y a veces incluso te sorprenden porque oyes menos quejas de ellos que de los mayores.

¿Cómo se espera esta temporada con el covid conviviendo con otros virus?

–Nuestro miedo no es tanto el covid, porque en los niños tiene una afectación menor que en los adultos y los cuadros son mucho menos graves, asintomáticos o con síntomas leves. El miedo es que el covid interfiere mucho en el trabajo del día a día y cuando lleguen, si llegan, los virus habituales: VRS (virus respiratorio sincitial), la gripe, etc, que nos generan un gran número de consultas y además tienen síntomas que también puede presentar un caso de covid.

¿Se prevé entonces un final de año duro en Urgencias Pediátricas?

–Nos hemos preparado pero no sabemos si con todas las medidas va a ser un otoño como otros años o un otoño muy diferente. En otros países que han pasado la epidemia de la bronquiolitis como Uruguay o Chile que ha sido increíble, igual han pasado de 800 a 10 casos en comparación con el año pasado, pero no sabemos si aquí va a ser igual, aunque estamos atendiendo menos procesos respiratorios. En octubre y noviembre ha sido el 50% de lo de otros años, y la época caliente suele ser a finales de noviembre y diciembre, que no sabemos cómo serán. Eso si, estamos más tranquilos porque estamos más preparados, y los planes nos facilitarán el trabajo si llegan los momentos duros.

