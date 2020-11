Paula Dapena, la futbolista que se niega a homenajear a Maradona: "No estoy dispuesta a hacerlo por un abusador"

"Para las víctimas no se guardó ni un minuto de silencio; por lo que, obviamente, no estoy dispuesta a guardar un minuto de silencio por un maltratador y no por las víctimas". Así de claro mostró Paula Dapena, futbolista de 24 años, su rechazo a homenajear a Maradona.





??? Una futbolista se negó a homenajear a Maradona y se puso de espaldas



?? Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías FF, se sentó y se dio vuelta cuando su equipo le rendía tributo a Diego



?? Su equipo terminó perdiendo 10 a 0



?? https://t.co/yoet2sEXG1 pic.twitter.com/psHFSfXkCJ — Diario Olé (@DiarioOle) November 29, 2020

La jugadora del club Viajes Interrias FF acudió este domingo a disputar un amistoso con el Deportivo Abanca en la liga Iberdrola y, tras conocer que en el campo deberían guardar un minuto de silencio por Diego Armando Maradona, fallecido esta semana a los 60 añosY es que como subrayaba la futbolista al término del partido, "para ser jugador hay que ser primero persona y, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares".No es la única voz que se ha alzado estos últimos días en contra de los homenajes al fallecido futbolista. Izaro Andres , cantante de Mallabia que este pasado fin de semana acudió a la gala de premios de Gaztea, puso sobre la mesa un discurso que ha sido muy aplaudido en redes sociales: "No tenemos nada que hacer si el que nos pega o viola es un futbolista famoso".