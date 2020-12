La hostelería vuelve a manifestarse para denunciar el cierre del sector

Las asociaciones AEHN y Anapeh se han manifestado esta tarde junto a otras once entidades representantes de comercios y actividades a las que también ha influido el cierre del sector de la hostelería, que sufrió una nueva clausura el 22 de octubre y que a partir del pasado jueves reabrieron solo con terrazas, que mostraron una gran afluencia de gente durante el pasado fin de semana.

"El problema no es exclusivo de la hostelería, sino que se hace extensivo a un montón de profesionales", advirtieron a la mañana dichas asociaciones en rueda de prensa. Ya por la tarde, realizaron una protesta que transcurrió a pie desde Baluarte hasta la Plaza del Castillo pasando por las plazas Príncipe de Viana y Merindades y la Avenida San Ignacio, calles por las que pidieron "un rescate" bajo el lema "salvemos la hostelería".

Al término de la misma, propietarios de bares y restaurantes entregaron de forma simbólica las llaves de sus locales al Gobierno de Navarra, al que acusan de no atender a ninguna de las propuestas presentadas en las reuniones periódicas que han mantenido desde el el pasado mes de octubre a través de Salud Pública. "No rompemos las conversaciones porque no han sido conversaciones, en esas reuniones solo hemos escuchado", denuncian los hosteleros, que afirmaron que "no hay otra fecha próxima" para estas reuniones.

El Gobierno de Navarra ya anunció que los interiores de los locales no abrirán al menos hasta el 17 de diciembre, después de los puentes y cuando expire la vigente Orden Foral que rige las medidas actuales. Para los hosteleros, mantener el cierre hasta esta fecha "es inviable", por lo que llaman a una nueva manifestación el próximo viernes, 4 de diciembre, a las 12 horas, a pie desde el aparcamiento de la Avenida Zaragoza y en coche desde el aparcamiento de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Asociaciones que se manifiestan: