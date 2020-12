Navarra registró 17 nuevas infecciones de VIH entre enero y junio de este año

Navarra ha registrado un total de 17 nuevas infecciones por VIH entre enero y junio de este año, 13 menos que en 2019. Según datos anuales más recientes, el año pasado se detectaron 43 casos nuevos y 38 en 2018. En una conmemoración del Día Mundial del Sida marcada por la pandemia de la covid-19, Yolanda Yánez, responsable de Sare ha adelantado esta mañana que la tendencia de este año "habrá sido parecida", pero ha advertido que la detección de nuevos casos "se ha visto afectada por cómo está funcionando Atención Primaria", porque aunque las asociaciones hacen pruebas, "más del 50% de los nuevos diagnósticos se dan en Atención Primaria".

Tanto esta asociación, como la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra, Abiatze, Laiak y Kattalingorri han organizado este martes un acto en el puente de Curtidores de la Rochapea con el objetivo de "seguir reivindicando que llevamos ya casi cuarenta años de la pandemia del VIH y que en estos momentos, no nos podemos olvidar de ella y tenemos que seguir trabajando para no retroceder ningún paso en los logros que hemos ido consiguiendo en todos estos años y poder seguir avanzando", ha explicado Lucía Burgui, responsable de la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra.

Las entidades han colocado lazos rojos en las barandillas del citado puente en señal de apoyo y reconocimiento a las personas que todavía hoy viven con la infección y se ha leido un manifiesto. Además, las entidades han hecho un llamamiento a la ciudadania para que durante el mes de diciembre coloquen lazos rojos en este puentes que pueden solicitar en las sedes de las entidades.

El director general de Salud, Carlos Artundo, que también ha acudido al acto, ha lamentado que la "pandemia del Sida pase ahora desapercibida" en un "foco mediático monopolizado" por la covid-19 y, en ese sentido, ha reconocido que "la atención de otras patologías se ha quedado un poco de lado por la pandemia". Asimismo, ha recordado que el "estigma social y la segregación" que sufren las personas que padecen esta enfermedad, así como sus familias, y se ha comprometido a nombrar a un responsable del programa del Sida en Navarra.

201 infecciones en 4 años



Durante los años 2015 y 2019, según datos facilitados por Salud, se diagnosticaron en Navarra 201 infecciones por VIH. De ellas, las prácticas de riesgo entre hombres que tienen sexo con hombres fueron el principal mecanismo de transmisión, responsables del 58% de los casos, seguidas por las prácticas heterosexuales de riesgo (37%), y el uso de material no estéril para la inyección de drogas (4%). Además, hubo un 2% de casos en los que el mecanismo probable de transmisión fue otro o desconocido. La edad media al diagnóstico fue de 39 años, con un rango entre 18 y 78 años.

Cada año se diagnostican entre 20 y 30 infecciones por VIH en hombres jóvenes que han tenido sexo con hombres. Además, se calcula que alrededor de 200 personas con infección por VIH todavía no han sido diagnosticadas.

En cuanto a la sensibilización de la ciudadanía, Yánez ha lamentado que la percepción sobre la infección sobre todo en los más jóvenes, es que "es algo crónico, que no pasa nada porque ahora ya no te mueres y que te tomas una pastilla diaria". A su vez, ha reconocido que con "un diagnóstico precoz se puede tener una vida totalmente normal con los tratamientos, pero eso no significa que no sea necesario que la gente se conciencie para que no se infecte".

Por su parte, Burgui ha subrayado la importancia de que cualquier persona que "hayamos tenido una práctica de riesgo, es decir, una penetración sin preservativo, nos hagamos la prueba del VIH, porque no tiene una sintomatología clara por lo tanto necesitamos hacer una prueba para saber si lo tenemos o no".