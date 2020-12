Ecuación navideña: ¿cenar con la familia o solos por seguridad?

La Nochebuena se acerca al compás de nuevas medidas para su celebración; máximo 10 personas y dos unidades familiares, según ha propuesto el Ministerio de Sanidad, y el uso del gel desinfectante y mascarilla acompañarán la tradicional velada navideña. Unas fiestas diferentes, sin la visita del Olentzero por las calles de Pamplona repartiendo regalos, sin correr la San Silvestre y sin disfrutar de la mágica noche de Reyes. Las calles de la ciudad no se llenarán de disfraces la madrugada de Año Nuevo para despedir el 2020 que tantos disgustos ha dado.

Los navarros y navarras reducirán su número de comensales en sus celebraciones, aunque en principio pueden juntarse hasta diez personas. La mayoría apenas llegarán a más de cinco. Videollamadas, mensajes de Whatsapp, Instagram o Facebook serán la alternativa a la hora de compartir en familia. Una forma de sentir más cerca a nuestros seres queridos que tanta falta han hecho durante estos meses de pandemia.

En esta Navidad, el mayor deseo será una vacuna que azote esa distancia social que la covid-19 ha traído a nuestras vidas. Una pandemia que no solo ha generado medidas y protocolos a seguir, sino que ha dejado atrás a muchas sillas vacías en la mesa navideña de este año. Este 2020 como en casa en ningún sitio.

Mesa de cuatro para cenar Muchas son las familias navarras que encuentran en estas fechas el momento perfecto para poder reunirse. Pero este año, aunque la ilusión parece no haberse apagado todavía, moverse de casa estos días de diciembre es una utopía. Ese es el caso de la familia Labay, que celebrará estos días festivos en casa, con los cuatro de siempre. "Antes nos solíamos reunir más, con los abuelos, tíos y primos, pero últimamente solo quedábamos los de casa", explica Idoia Labay. La joven de Sangüesa comenta que aún intentado mantener la ilusión y hacer algo especial y con ganas de que termine el año, se nota muy apagada de cara a las fiestas. Despedir el año se convierte en el momento más deseado, aunque le entristece que no se pueda celebrar la nochevieja como en otras ocasiones con música y gente para abrazar en el nuevo año.

todos o ninguno Cumplir con las medidas de seguridad en las reuniones familiares parece más una ecuación matemática que unos días de celebración. Muchos son los que omiten la idea de ir a sus pueblos para ver a sus parientes en estas fechas. "Voy a quedarme en casa con mis padres para poder seguir las medidas de seguridad". Así asegura Marina Azcona, una joven pamplonesa de 26 años, que ve inviable la idea de trasladarse al pueblo de sus padres, Artajona, en estas fiestas. "Otros años nos solemos juntar unos 13 o 14 personas, pero este año no se puede", añade ante la idea de que no todos pueden sentarse a la mesa por el límite de aforo. Estar todos juntos en la mesa por muchos años es "el objetivo principal" que Azcona ve necesario de cara a 2021. "Las medidas me parecen raras porque diez son muchas personas después de todo lo que hemos pasado y sigue pasando", expresa.

La época más bonita del año Muchos son los que aún no saben cómo pasarán estos días navideños o en compañía de quién los celebrarán. "Aún estamos decidiendo cómo hacerlo", contesta Sonia Salaverri, dependienta de un puesto en la Feria de Navidad de Pamplona, ante la pregunta de cómo celebrará estas fiestas. "Mis padres son mayores y tampoco quieren salir de casa. Está todo por decidir , pero pensamos dividirnos e ir por turnos", explica sobre las alternativas que ella y su familia han ideado para poder reunirse esos días cumpliendo con todas las medidas de seguridad. A pesar de la pandemia, "las navidades siempre me han gustado, me parecen la época más bonita del año", opina y enfatiza en la ilusión que mantiene durante las fiestas.

CUARENTENA PREVIA En la misma entrada de la Feria Navideña, junto al puesto de bolsos y productos manufacturados con el cuero, se encontraba acompañada María López observando los diferentes puestos que a su alrededor se encontraban. "La Nochebuena la voy a celebrar con mis padres y abuelos con sumo cuidado. Haré cuarentena previa o por lo menos tendré más cuidado de lo habitual desplazándome única y exclusivamente para el trabajo", explicó la joven. López celebrará el día de Navidad y Nochevieja únicamente con familiares directos en casa para evitar contagios y seguir, en la medida de lo posible, las restricciones. "Pienso que los protocolos, a pesar de ser precipitados en cuanto a la situación en la que nos encontramos, están bien. Creo que todos tenemos la esperanza de que el próximo año estará todo más normalizado y que podremos celebrar la Navidad en condiciones, pero para ello, este año tenemos que seguir las pautas que nos indican", explicó la joven.

DESPLAZAMIENTO JUSTIFICADO En un lateral de la carpa frente al puesto de quesos Eneko Cabezon, acompañado de su amigo Asier, aseguró "vamos a respetar el número de comensales que impuso el Gobierno. Lo celebraremos, por supuesto, con familiares allegados". Cabezon, como muchos otros pamploneses, tiene familiares que no viven en el epicentro de Navarra, sino en pueblos de alrededor de la comunidad. "En Nochebuena nos desplazaremos al pueblo donde viven mis abuelos para pasar la cena con ellos y así juntarnos todos. El día de Navidad volveremos para celebrarlo en casa", explicó el joven.

compensación Cerca del puesto más concurrido, el de bollería y dulces, la joven Irati Valencia comentaba que "por desgracia, no nos vamos a juntar este año. Es una pena porque siempre solíamos hacerlo con la familia de mi madre un día y el siguiente con la de mi padre, rondando las 7 y 12 personas". Irati pasó la cuarentena junto a su familia en casa donde compartió mucho tiempo con sus familiares más cercanos. "Después de estar la cuarenta con mi familia más cercana, no se me hace dura la situación. Este año puedo decir que he disfrutado mucho tiempo con ellos", explicó la joven. Y es que son muchas las familias que han disfrutado de momentos únicos en los meses de marzo, abril y mayo cuando todos nos encontrábamos completamente confinados en nuestras casas.

FAMILIA UNIDA A última hora de la tarde de ayer, Javier Fernández entró junto a su esposa y nietos por la puerta de la Plaza de Toros para disfrutar del mercado navideño. "Este año estaremos los más allegados. Otros años nos hemos reunido 23 familiares, pero este año únicamente podremos hacerlo seis. Es un poco frustrante", explicó Javier mirando con cautela a sus nietos. El hombre, mirando a su esposa a lo lejos mientras se alejaba con los más pequeños. "Aún queda la esperanza de que el próximo año esté todo más formalizado y podamos cenar tranquilos todos", añadió.

Diseñar y organizar planes para estos días navideños que se aproximan se ha vuelto una tarea complicada. A pesar de la dureza aparente de las medidas, los navarras y navarros se ajustan a ellas y consideran que son necesarias para vencer al enemigo común, la covid-19.

Aunque en estas navidades las celebraciones serán atípicas, estas se ven eclipsadas por la esperanza de que por fin en este nuevo año llegue la solución definitiva que ponga fin a la pandemia. El cumplimiento de las restricciones establecidas queda en manos de los ciudadanos. Es mejor cenar con unos pocos en casa para que en 2021 se puedan retomar esas grandes cenas que hoy son un recuerdo, cada vez más lejano.

"Antes nos solíamos reunir más, con abuelos, tíos, primos, pero últimamente solo quedamos los de casa" Idoia Labay

"Las medidas me parecen insuficientes porque diez personas son demasiadas " Marina Azcona Maestra

"Nos desplazaremos al pueblo donde viven mis abuelos para cenar todos juntos" eneko cabezón Graduado en Bio-medicina

"Haré una cuarentena antes de juntarme con mis abuelos en la cena de Navidad" MARITXU Periodista

"En mi familia tenemos la esperanza de que para el próximo año esté todo más formalizado" Javier fernández Jubilado.