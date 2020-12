Navarra no contempla horarios especiales para Reyes

restricciones – El director general de Salud, Carlos Artundo, recordó ayer que de cara a la festividad del día de Reyes que no se encuentra ahora mismo sobre la mesa ningún planteamiento para flexibilizar las restricciones existentes de cara a dicha fecha. Por lo tanto, el día 6 de enero no entra dentro del espacio de ventanas temporales habilitadas para permitir la movilidad desde fuera de Navarra para reagrupamientos familiares y tampoco se contempla que el toque de queda en dicha noche sea en un horario distinto al de las 23.00 horas existente hasta ahora. "Entendemos que es la noche de la ilusión, que no requiere de horarios especiales".