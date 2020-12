Cáritas Navarra ve un "escándalo" en el cierre presencial de la Administración Pública

En 2020 atiende a 5.928 hogares, un 8% que el año anterior, siendo los destinatarios totales 14.368

Cáritas en Navarra ha denunciado esta mañana el "escándalo" que supone el cierre presencial de las Administraciones públicas que no hace más que aumentar la existente brecha digital que excluye tanto a quién no tiene recursos para acceder a internet y a un soporte, como un ordenador o una tablet, pero también a todos aquellos que no saben manejar las nuevas tecnologías.

El director de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Angel Iriarte, advirtió de que ahora, como consecuencia de la pandemia de la covid-19, muchas personas se han topado con la imposibilidad de hacer muchos trámites si no es de forma telemática ya que "ni Hacienda, ni la Seguridad Social, ni la Oficina de Extranjería, ni el Sepe, etc., reciben presencialmente", algo que está creando una "una nueva exclusión por parte del Gobierno central y el Ejecutivo de Navarra. Es un escándalo que los gobiernos provoquen exclusiones".

Una situación que no solo perjudica a los ciudadanos, sino que también distorsiona el trabajo de Cáritas, que ha vivido un colapso en su atención debido a que el 80-90% de llamadas que se recibían eran "para venir a hacer gestiones de extranjería, las que no hacen en la Oficina de Extranjería". Por ello, la entidad ha decidido cerrado temporalmente este servicio para "no dejar que las decisiones que toma la Administración determinen nuestro actuar".

Así lo ha denunciado Iriarte en una rueda de prensa online y en la que también ha pedido a los partidos políticos "un gran pacto sobre la vivienda" al ser "un muro insalvable en el trabajo social".

Este 2020, siendo un año extraordinario debido al Estado de alarma y el confinamiento, a 30 de noviembre, Cáritas ha atendido en Navarra a 5.928 hogares, un 8% menos respecto al año anterior, siendo los destinatarios totales 14.368. A pesar de que el total de personas atendidas haya descendido, las atenciones en los procesos de acompañamiento, recursos residenciales, el Centro de día y el servicio de Inmigración han aumentado respecto a 2019.

Durante el Estado de alarma, del 14 de marzo al 21 de junio, la entidad atendió a 2.380 personas: 1.161 en el servicio de acogida; 478 en el de empleo; 83 en vivienda; 597 en inmigración; 145 en el centro de día; y 144 en el comedor.

