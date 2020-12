¿Están los seminaristas de esta foto ejecutando republicanos en la plaza de toros de Pamplona?

Una fotografía tomada en Pamplona ha provocado estos días polémica en las redes sociales tanto por su contenido como por su datación histórica. La imagen muestra a unos seminaristas armados en un coso taurino, identificado como el de Badajoz, a los que un anónimo acusa de estar fusilando a miembros de partidos de izquierda. La web de verificación de datos maldita.es ha investigado la circunstancias en las que puedo ser tomada la fotografía para concluir que se trata de la plaza de la capital navara y que los protagonistas no están participando en una ejecución.

"La foto que nadie subió, en la plaza de toros de Badajoz la Iglesia fusilando a l@s compañer@s de izquierdas": este es el texto que acompaña a la polémica imagen, que según la investigación fue tomada en la antigua plaza de toros de Pamplona antes de la Segunda República (1931-1936) y de la Guerra Civil (1936-1939).

La web ha realizado una búsqueda inversa de la imagen y ha hallado una fotografía en la que se puede ver la plaza de toros de una forma más amplia con el siguiente pie: "insólita estampa en la plaza de toros de Pamplona". La imagen puede encontrarse, por ejemplo, en un artículo publicado en la web feriadeltoro.net por el comentarista taurino pamplonés Mariano Pascal en el que aporta datos históricos.

La antigua plaza de toros de Badajoz fue inaugurada en 1859 y demolida en 2000. No obstante, al comparar una foto de esa plaza en el año 1936, cedida por la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), con la fotografía ampliada de los seminaristas empuñando el arma, se observa que no se trata de la misma plaza de toros: mientras que la de Pamplona tenía palcos de doble planta, la de Badajoz sólo tenía uno y su estructura era diferente.

A la izquierda, fotografía ampliada de los seminaristas empuñando el arma. A la derecha, la antigua plaza de toros de Badajoz en 1936.

El 15 de agosto de 1936, día en el que tuvo lugar la Matanza de Badajoz, se produjeron fusilamientos de republicanos en la plaza de toros de la ciudad extremeña así como en otros lugares de la ciudad, como el cementerio, no obstante, no hay constancia de que la imagen de los seminaristas esté relacionada con estos hechos y, como se ha explicado, la plaza de toros de la imagen no coincide con la de Badajoz.

Según Pascal, aunque se desconoce la fecha en la que se tomó la fotografía, no pudo hacerse durante la Guerra Civil (1936-1939) ni tampoco durante la Segunda República (1931-1936), puesto que fue tomada en la antigua plaza de toros de Pamplona, que sufrió un incendio en agosto de 1921 y fue demolida en 1922.

El comunicador taurino comparó imágenes de la antigua plaza de toros de Pamplona con la de los seminaristas para confirmar que se trata de la misma plaza. Además, en el pie de foto original de la imagen, eliminado en la foto difundida en redes sociales, se precisa: "insólita estampa en la plaza de toros de Pamplona".

A la izquierda, fotografía ampliada de los seminaristas empuñando el arma. A la derecha, la antigua plaza de toros de Pamplona, tras el incendio de 1921.

Una vez comprobado de forma visual que se trata de la plaza de toros de Pamplona, aún queda una pregunta por resolver: ¿por qué están los seminaristas en esa posición y empuñando un arma? Santiago de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, asegura a la web de verificación que posiblemente no se trate de fusiles de verdad y aclara que los seminaristas realizaban un servicio militar especial que incluía los ejercicios con fusiles de madera, como 'soldados de cuota' .

Según De Pablo, esta normativa establecía que quien probara haber aprendido la instrucción teórica y práctica del recluta y pagara una cuota en metálico vería reducido su servicio militar y podría elegir cuerpo de destino. El catedrático cita a Andrés Ibáñez Arana en su libro Historia del Seminario Diocesano de Vitoria, en el que explica cómo la intención de la norma era que adquirieran la instrucción militar en el mismo seminario. "Venían militares del cuartel y les enseñaban la instrucción en el campo de Teología, empleando un simulacro de fusiles de pacotilla. Seguramente otras ciudades como Pamplona no disponían de campo de deportes propio y utilizaban la plaza de toros para esta instrucción con armas de madera", precisa.

Con De Pablo coincide José Luis Orella, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, también consultado por maldita.es. Este último confirma que la foto es anterior a la Guerra Civil y se corresponde a la obligatoriedad de todos los jóvenes en hacer su instrucción militar, cuando en 1912 terminaron las exenciones del servicio militar, incluyendo a los seminaristas. Y añade que "como la ley les obligaba a integrarse en el Ejército como soldados, un modo de cumplir la ley y respetar su condición de futuros clérigos fue recibir un cierto nivel de instrucción en las armas en un recinto discreto como la antigua Plaza de Toros de Pamplona".

Gregorio Arancibia, investigador de la Guerra Civil Española, explica a la web que los fusiles que empuñan parecen ser los del Ejército español de la época anterior a 1922. En la línea de De Pablos y Orella, expone que, desde 1912 los estudiantes de seminarios dejaron de estar exentos de hacer el servicio militar obligatorio, se acabó con las exenciones del servicio militar y que los seminaristas con órdenes menores tenían que hacer instrucción reducida, con hábito eso sí, y podían hacerla en sus seminarios, conventos, monasterios, etc". La Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército a la que hacen referencia estos historiadores, fue publicada en febrero de 1912 en la Gaceta de Madrid.

Con todos estos datos y a pesar de que esto último no se sabe con certeza como tampoco la fecha exacta de la fotografía, la web de verificación de datos califica de "bulo" que la imagen haya sido tomada en la plaza de toros de Badajoz durante la Guerra Civil, y la sitúa en Pamplona en un año anterior a 1922.