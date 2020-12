Navarra detecta dos casos importados del Reino Unido, pero no se ha confirmado si se trata de la nueva cepa

La Comunidad de Navarra ha registrado dos casos de coronavirus importados del Reino Unido aunque, por el momento, no se ha confirmado si se trata de la nueva cepa de la Covid-19 que se ha detectado en el país británico y se espera que los resultados no lleguen "en el corto plazo" ya que se trata de "un proceso relativamente complejo".



Así lo ha trasladado este martes a los medios de comunicación el director general de Salud, Carlos Artundo, quien ha explicado que se han mandado a secuenciar un conjunto de muestras, entre ellas las de estas personas, "para poder saber si es la nueva cepa".



En otra clave, Artundo ha sostenido que el Gobierno foral ha decidido mantener las medidas restrictivas en estos días, de manera que el toque de queda sería a las 23.00 horas, se mantiene el cierre perimetral y la limitación de reuniones a seis personas de dos unidades convivenciales. Todo ello, lo ha enmarcado en "una estrategia de intento de anticipación y de cautela máxima".



Artundo ha explicado que la región se encuentra en "una situación de estabilidad al alza" en algunos indicadores como la positividad de las PCR y el índice reproductivo básico, a lo que se suma "la previsión de impacto" de la primera parte de las Navidades que se verá en estos días.



Así, ha argumentado que "teniendo en cuenta el entorno con tendencias muy preocupantes en algunos países y la existencia de nuevas cepas", se da un "escenario extremadamente frágil" en el que el Gobierno vio que los más prudente es no hacer la excepción de Nochevieja y Año Nuevo. "La lógica es de prevención, de máxima cautela y de anticipación", ha reiterado Artundo, que ha señalado que, hasta ahora, se ha ido "por detrás del virus", cuando se quiere "ir por delante en el tipo preventivo".



Si bien Artundo ha afirmado que Navarra goza de una situación mejor que la de otras autonomías, ha advertido que es una situación "que cambia de manera impresionante". "Nos parecía la mejor opción, pensando en términos de gestión de la pandemia, ponernos en el escenario más prudente"; lo que puede significar de cara a una tercera ola "muertos evitables, impactos sobre el sistema sanitario y sus profesiones, sobre la economía y la posibilidad de volver atrás en cuanto a la fase de alerta" actualmente en 'riesgo alto', ha recalcado.





EL LUNES, OCHO CASOS

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha realizado durante los últimos días un cribado a personas procedentes de Reino Unido para detectar posibles contagios de la nueva cepa de covid-19 que se ha detectado en el país anglosajón. En concreto, Salud ha realizado pruebas a 106 personas de las cuales 8 han resultado positivas y se han mandado a analizar para ver si alguno de los 8 casos corresponde a la nueva cepa.

Según informó ayer el departamento, en Navarra no hay capacidad para secuenciar las muestras, por lo que se han enviado a laboratorios de otros lugares como al de Majadahonda y los resultados se conocerán en los próximos días.

Casos en Madrid y Andalucía Esta variación del coronavirus ya ha llegado a Madrid y Andalucía y en total se han detectado nueve casos con esta cepa, según informó ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Además de los casos confirmados, destacó, "hay más en investigación": "Estaba en una zona de Inglaterra con la que España tiene muchísimo intercambio de personas. Incluye la ciudad de Londres, que está muy densamente poblada. No es algo que nos haya resultado extraño".

Simón defendió que la probabilidad de detectar antes los casos importados de la nueva cepa era "muy baja" y detalló que la información que tienen hasta ahora "indica que la mayor parte de los casos inició síntomas a los cuatro o cinco días de llegar". "La probabilidad de detección en el aeropuerto y en el origen era realmente baja para varios de estos casos", especificó.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en La Sexta, aseguró que el Ejecutivo central descarta aplicar más medidas para evitar la nueva cepa británica más allá de la PCR negativa, porque "la única posibilidad sería cerrar como país".