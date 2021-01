Lotería de El Niño: San Adrián agotó antes de Nochevieja los 275 décimos que dejan 20,6 millones

san adrián – Lo que presumiblemente iba a ser un día normal en San Adrián acabó convirtiéndose en una jornada de felicidad, armonía y mucha, mucha alegría, algo que en los tiempos que corren fue más que bien recibido. Y es que el estanco Serra, situado en la calle Pelayo Sola, repartió entre los vecinos de la localidad ribera 20.625.000 euros gracias a los cerca de 275 resguardos del número 03.436, el segundo premio de El Niño que está dotado con 750.000 euros la serie (10 décimos).

Raquel Serra, una de las propietarias del establecimiento, no podía contener ayer su euforia y es que, tras un año muy complicado, "esto es una inyección de energía y positivismo". Tratando de vender algún paquete de tabaco y periódico entre llamada y llamada, aseguraba que ella misa eligió el 03.436 "porque me gustan mucho los números bajitos y en cuanto lo vi, me encantó; era muy raro".

De acuerdo con Serra, ayer abrieron el estanco como un día más, puesto que no cierran sus puertas en todo el año, pero "nos ha llamado mi tía Tere diciéndonos que habíamos dado el segundo premio y no me lo creía. Acto seguido han empezado a sonar todos los teléfonos a la vez y ya hemos empezado a asumirlo".

El dinero, los casi 21 millones de euros, se han quedado casi en su totalidad en San Adrián. "La aproximación es que hemos vendido unos 275 décimos. Lo que está claro es que son más de 200, eso seguro, porque la gente cobra lo de Navidad y se lleva uno del estanco. Se acabó enseguida, siempre se acaba antes de Nochevieja".

Entre los afortunados, muchas caras conocidas y, especial ilusión le hizo a Raquel saber que un varón que vive en la calle fue uno de los afortunados. Ella, por el contrario, se lamentaba por no haber comprado un décimo aunque su madre le cubrió las espaldas al llevarse tres de ellos.

fortuna por partida doble Ayer, y tras unos meses difíciles, todo eran sonrisas y buenas nuevas. Sin embargo, esta no es la primera vez que este estanco pone a la localidad ribera en el mapa y es que, tal y como recordaba Serra, "cuando empezamos a vender la Lotería Nacional, hace unos diez años, dimos un cuarto premio en Navidad, y después, para El Niño, siempre jugamos un número para el estanco porque los vecinos nos piden uno para el barrio. Todos los años cambiamos, nunca es el mismo, para que la gente no se sienta obligada a jugarlo".

alegría desbordada Gran culpa de que Raquel cogiera este número la tiene Vanessa Arjona, vendedora de la ONCE y ubicada desde hace 12 años junto al estanco, puesto que a ella también le llaman la atención los números "raros y feos" así que, exclamaba ayer, "¿cómo no lo iba a llevar?". Eufórica, aseguraba que al recibir la noticia lloró de alegría. "Es un dinero que me va a venir genial porque tengo que cambiarme la pierna ortopédica".

Por su parte, Mari Luz Tirado también compró un décimo y el dinero, además de para pegarse algún capricho, lo va a invertir en "pagar. Llevamos 6 meses con los bares cerrados, y yo me dedico a la hostelería; hemos estado sufriendo mucho y pagando aún más. Pensaba que era mentira y cuando he visto en la tele el número y coincidía con el que tenía en la mano por poco me da un infarto".

Allí también estaba emocionada María Romero, que decidió comprar un décimo para ella y le regaló otro a medias a sus hijos. De hecho, Mónica Espejo, que estaba junto a ella, aseguraba que con el dinero terminará de pagar el coche ya que justo hoy iba a ir a pedir un crédito. Su otra hija, Marta Espejo, también adquirió un boleto con el ya famoso 03.436.

"Nos ha llamado mi tía y no nos lo creíamos. Acto seguido han empezado a sonar todos los móviles" Raquel serra Propietaria del Estanco Serra

"Me dedico al sector de la hostelería y este dinero irá para pagar los atrasos de estos seis meses" mari luz tirado Ganadora de la lotería