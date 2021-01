Un tercer premio vendido en Pamplona 24 horas antes del sorteo

pamplona – En los 14 años que lleva regentando el estanco número 41 de Pamplona, Luis Miguel Arambarri Aristu había repartido un premio de 10.000 euros, otro de 187.000, otro de 359.000 y el segundo premio de la Lotería Nacional de los jueves. Sin embargo, no había sido agraciado con repartir ninguno de los premios del sorteo de Navidad o de El Niño hasta este año, cuando el establecimiento situado en la Av. de Barañáin 64 ha vendido por máquina un boleto del tercer premio dotado con 25.000 euros. Asimismo, otro de estos décimos fue repartido en el centro comercial La Morea, en Cordovilla.

A pesar de haber vendido un solo boleto, Luis Miguel se mostró ayer "muy contento porque la gente se está acostumbrando a comprar no solo décimos tradicionales, sino también de terminal porque saben que la lotería de máquina también cae. De hecho, son los que más están tocando ahora mismo y, además, el premio está mucho más repartido", aseguró.

Este único boleto premiado fue vendido el pasado 5 de enero, un día antes de celebrarse el sorteo, cuando el propietario eligió seis números terminados en 7 y se los dio a elegir a sus clientes, siendo esta una terminación que habitualmente gusta a los compradores de lotería, que suelen inclinarse también por el 5, pero a quienes echa para atrás que tenga un 0 delante, como ha sucedido en esta ocasión cuando el tercer premio ha venido de la mano de la combinación 05.587.

Que el décimo se vendiera tan solo 24 horas antes de que el bombo empezara a girar no es casualidad, y es que es a última hora cuando la gente más se anima a comprar. "Las semanas de antes la gente piensa que aún falta mucho y resulta que te plantas el día anterior al sorteo y no tienes boletos o no tienes todas las terminaciones que vas buscando", contó Luis Miguel.

Al tratarse de un estanco y vender únicamente por terminal, el local de la Av. de Barañáin no depende de la venta en otros sitios, por lo que su propietario apuntó que ha notado un ligero aumento en la venta de boletos "porque al haber otros locales, bares sobre todo, que no han vendido lotería este año y que la gente sigue demandándola, la gente venía a por su décimo de terminal", explicó.

Aunque admita no saber quien ha sido el afortunado en esta ocasión, el regente del negocio apuntó que "siempre puede haber quien venga de paso y se lleve un décimo, pero lo que más se vende es a clientes habituales de Mendebaldea, Barañáin y Etxabakoitz. Probablemente no vaya a saber a quién le ha tocado, pero me quedo con que los vecinos se han visto contentos por nosotros al ver el cartel del tercer premio colgado", concluyó.