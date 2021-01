Récord de -20º grados en Aurizberri y la Ribera espera una gran nevada

El Pirineo navarro amaneció este jueves con récord de temperaturas gélidas tras unos días de auténtico frío invernal. Aurizberri/Espinal, a 870 metros de altitud, fue la localidad que registró la temperatura más baja de la Comunidad Foral, marcando el termómetro de su estación manual una temperatura de menos 20 grados bajo cero. Todo ello en víspera de las nevadas que se esperan desde esta noche en toda Navarra, pero que serán más intensas en la Ribera.

En el caso de Aurizberri/Espinal, la temperatura de menos 20 bajo cero iguala el récord vivido en la misma localidad hace 16 años, el 1 de marzo del año 2005. Sin embargo, no es el récord de temperatura mínima, ya que varios residentes recuerdan haber llegado a los 27 bajo cero, incluso alguno recuerda 32 grados bajo cero. Muy cerca, en segunda posición le siguió Erremendía, con 19 grados bajo cero, y, con gran diferencia, también se alcanzaron fríos extremos en el resto de localidades pirenaicas: Auritz-Burguete (-12,5ºC), Uztarroz (-12,3ºC), Ezcaroz/Ezkaroze (-11,8 ºC), Burgi (-11,4ºC), Isaba (-11ºC) y Roncal (-10ºC).

Durante el día de ayer, el frío en este pueblo pirenaico cuya temperatura máxima fue -0,2 grados, no ocasionó graves problemas en las carreteras, si bien varios vecinos y vecinas sufrieron las consecuencias del tiempo extremo en sus quehaceres diarios. Así, fueron frecuentes los casos en los que se congeló el agua de varias casas o en los que los carámbanos de hielo de los tejados alcanzaban el metro de longitud poniendo en peligro a quienes pasaran por debajo. Incluso algún vecino no pudo arrancar su vehículo debido a que el gasoil se le había congelado. "En mi caso se me ha congelado el grifo, pero no es grave", aclara el vecino de Aurizberri-Espinal Ion Sánchez. Su estación meteorológica automática instalada desde el año 2015 marcaba ayer a las 8.02 horas una temperatura de -18,6º C, tal y como se puede comprobar en el apartado de Meteorología de su web www.pirineonavarro.com, en donde cada 2 minutos se actualizan todos los datos meteorológicos de las estaciones automáticas del Pirineo. "Nunca se había marcado esa temperatura. La mínima anterior a la de hoy (por ayer) fue el 9 de febrero de 2018, cuando marcó 15 grados bajo cero", recuerda Sánchez.

NIVEL 2 PLAN DE VIALIDAD INVERNALEl Gobierno de Navarra estudiará hoy la posible activación del nivel 2 del Plan de Vialidad Invernal y de la situación de emergencia, nivel 1, del Plan Territorial de Protección Civil de Navarra (Platena) en el caso de que se confirmen las previsiones meteorológicas. Se trata de un fenómeno inhabitual en el sur de la Comunidad Foral que podría producir acumulaciones variables de nieve, con una media de unos 8 centímetros, a cualquier cota. Las temperaturas van a ser muy bajas, lo que aumentará la efectividad de la nevada porque se acumularía toda la nieve caída. La acumulación sería inferior en la Zona Media (2-3 centímetros), con aviso amarillo.

El director del Servicio de Protección Civil, José Javier Boulandier, señaló ayer que se lleva haciendo seguimiento desde hace varios días de la llegada de este fenómeno meteorológico adverso y detalló que el impacto en Navarra se ha retrasado "algo", hasta mañana sábado.

En este mismo sentido, la directora general de Interior, Amparo López, explicó que desde el lunes se está trabajando "activamente" en el seguimiento de la previsión meteorológica, ya que "es una circunstancia excepcional". Por ello, remarcó que "tenemos todos los recursos de Interior activados, tanto policía como bomberos, y tenemos una coordinación institucional exhaustiva con todos los recursos que puedan estar implicados al servicio de la emergencia".

Por su parte, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Navarra, Peio Oria, explicó que la bolsa de aire frío ya está teniendo "bastante efecto" sobre la parte de Castilla-La Mancha y Valencia y que se prevé afecte a Navarra a partir de mañana. "Es algo que tenemos ya bastante claro, toda la precipitación que se dé será en forma de nieve", detalló Oria, quien afirmó que aunque todavía se tiene que "afinar un poquito más el pronóstico", ya se activó un aviso naranja en la Ribera de Navarra para el sábado por la probabilidad de acumular varios centímetros de nieve. Estas cantidades podrían ir entre 8 y 15 centímetros de nieve.

Según indicó, "lo que tiene de característico esta nevada es que va a afectar más a sur de la comunidad, a la Ribera, y cuanto más vayamos al norte las acumulaciones serán menores". No obstante, también se ha activado el aviso amarillo en el centro de Navarra por acumulaciones que podrían alcanzar de 2 a 5 centímetros.