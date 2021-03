Una vacuna contra el racismo y la xenofobia

El Movimiento Antirracista de Navarra alertó ayer en la Estación de Autobuses de Pamplona sobre el "auge de la extrema derecha y el discurso de odio" como "una ofensiva racista a nivel mundial" que intenta "normalizar" esta practica contra la que han pedido "defender una sociedad navarra democrática, igualitaria y justa". Esta es la idea central de su manifiesto. El Movimiento Antirracista de Navarra, que agrupa a más de una veintena de colectivos como SOS Racismo, Papeles y Derechos Denontzat, Oxfam Intermon, CGT, LAB, Médicus Mundi o la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kalo, reunió a algunos de sus representantes ante la estación , donde se pudo escuchar, mediante un altavoz, testimonios de personas que sufrieron detenciones y controles injustificados por parte de la policía, o dificultades para alquilar viviendas, entre otros casos.

En esta concentración se anunció la manifestación para este domingo, Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia, en la que harán varias paradas ante otros tres emplazamientos de Pamplona para denunciar el "aumento de controles policiales racistas" o las expresiones "cotidianas" de racismo en la dificultad de acceso a vivienda y educación o "explotación laboral", y pedir la "regularización de todas las personas sin requisitos". La primera será en la Estación de Autobuses, donde "muy habitualmente la policía pide sin motivos a las personas migrantes su identificación, que suele terminar en detención y retirada de pasaportes", destacó Ebru Done Egunduz, trabajadora de SOS Racismo Navarra.

Los participantes se concentraron tras una pancarta con el lema "Gora Iruña antirracista", y algunos de ellos portaban otros carteles más pequeños con frases como "Ninguna persona es ilegal", "STOP racismo laboral", "Regularización ¡ya!" o "El racismo es una pandemia", "Vacuna contra el racismo". Desde la coordinadora animan a los participantes a acudir con su cartel elaborado con cartones, para después realizar una exposición antirracista. La lectura del manifiesto se realizó tanto en euskara como en castellano el que se recuerda la declaración en 1966 del Día Internacional de la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial por la ONU, y que 55 años después de la matanza de Sharpeville que la originó, "vemos cómo ese mismo racismo que lo sustentó sigue formando parte de la estructura social, política y económica en todo el mundo".

No obstante, Ebru Done Ergunduz recalcó que estas discriminaciones no solo afectan a las personas racializadas, "es un problema para toda la sociedad y un problema para sus derechos". "Si no hay igualdad de derechos para las personas migrantes no podemos hablar de una sociedad igualitaria, y no podemos evitar discriminaciones mientras esas personas sigan en una situación administrativa irregular", reclamó la trabajadora de SOS Racismo Navarra. "Animanos a todas y todos a sumarse a la manifestación del domingo", expresó.

compromiso del Gobierno de navarra El Gobierno de Navarra aprobó en su sesión de este miércoles, una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora el próximo domingo, 21 de marzo. El Gobierno Foral "quiere mostrar su rechazo a cualquier manifestación de racismo y xenofobia que pueda producirse en nuestro territorio, tanto en el ámbito público, privado o de cualquier tipo; y quiere erradicar cualquier discriminación por motivos de origen, cultura o pertenencia a grupo étnico".

Señala que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la fecha como recuerdo de la Matanza de 69 personas en Sharpeville (Sudáfrica) ese día de 1960 cuando la policía abrió fuego contra un grupo de personas que protestaban pacíficamente denunciando el apartheid.