Coronavirus en Navarra: los nuevos casos escalan a 167, la mayor cifra desde el 6 de febrero

Navarra contabilizó el martes 167 nuevos casos de infección por Covid-19, 49 más que el día anterior, según datos aún provisionales del Departamento de Salud. Se trata de la jornada con más positivos desde el 6 de febrero, cuando se registraron 171. Los cribados en Milagro, Acedo y Mendaza dejan números preocupantes: 17, 6 y 3 positivos respectivamente. En lo que va de semana los casos suben casi un 70 % respecto a la anterior, y la incidencia acumulada en los últimos 14 días roza ya los 180 casos, las peores cifras en un mes.



En el día de ayer se realizaron un total de 3.095 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 5,4 %.



Navarra a partir de hoy vuelve a vacunar con AstraZeneca, y se seguirá con los grupos esenciales que se vacunaron hasta los 55 años y ampliados hasta los 65, profesionales del ámbito sanitario, sociosanitario, psicólogos, fisioterapeutas. El Gobierno foral insiste en que "se ha demostrado que la vacuna de AstraZeneca es eficaz y segura y en la medida en que avance la vacunación, los hechos darán la razón".



El peso del ámbito escolar respecto al total de contagios en Navarra en los últimos días viene siendo importante en el repunte de infecciones detectado. Por otro lado, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, afirmó ayer que "en estos momentos" el Ejecutivo foral no se plantea el cierre del interior de la hostelería para Semana Santa, si bien es una medida que "nunca se ha descartado", por lo que hay que "seguir viendo la evolución". Subrayó que "lo que más nos puede preocupar sobre todo es la incidencia que tiene que ver con la ocupación hospitalaria". "En estos momentos, aunque ha aumentado, sigue estando en una incidencia moderada baja". Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, el 4,32% de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes de Covid-19, y el 13,39% del total de camas UCI.



Milagro, con 17, encabezó la lista de positivos por municipios y zonas básicas de salud tras el cribado realizado ayer, al que solo acudió el 62 % de las personas convocadas. Le siguieron Tudela Este con 7 (10 en total en la capital ribera), Sarriguren, Acedo, San Jorge, San Juan y Buztintxuri, con 6, Ansoáin, Ermitagaña y Valtierra, con 5, Elizondo, Burlada, Chantrea, Sangüesa y Barañáin, con 4. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN









Más de 100.000 dosis



Datos del lunes

superó el pasado lunes el número redondo de las 100.000 dosis administradas de las vacunas contra la covid-19 (concretamente, 100.505), cifra a la que se llegó tras las 745 inyecciones de la primera jornada de la semana, de las que 297 sirvieron para inmunizar completamente al receptor.Más allá de la distinción del guarismo, éste simboliza que la Comunidad Foral prosigue con el proceso de inmunización artificial en aras de llegar a una inmunidad de rebaño que las autoridades siguen considerando que se alcanzará a finales de verano, cuando entre la vacunación y la infección natural se pueda lograr que el 70% de la población posea anticuerpos contra el virus.En concreto, de las 100.505 dosis inoculadas, 38.029 han sido primeras partes del tratamiento, mientras que 62.746 han completado la pauta de 31.373 personas, el 4,74% de la población navarra. Este número crecerá considerablemente esta semana, en la que están concertadas 3.084 citas a personas mayores de 80 años para administrarles el segundo pinchazo.En total, Navarra ha utilizado el 83,58% de las 120.245 vacunas de las que dispone, una cifra muy influenciada por la paralización de la vacunación con los viales de la empresa AstraZeneca. La farmacéutica británica envió ayer 1.400 dosis que se sumaron a las más de 9.500 que se encuentran en reserva, por lo que la mitad de las 20.000 no utilizadas corresponden a un proceso que se retomará hoy con sanitarios de segunda línea (como fisioterapeutas, podólogos, protésicos dentales o logopedas) y profesionales esenciales (fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de emergencias y docentes) de hasta 65 años.El resto de sueros, de las empresas, han servido para inmunizar a usuarios y trabajadores de residencias, grandes dependientes y profesionales sanitarios de primera línea.La presidenta Chivite manifestó ayer que esperan alcanzar un 70% de población vacunada contra la covid-19 en septiembre y que al inicio del verano ese porcentaje alcance entre un 40% y un 60%. Señaló que se reafirma en estos datos "si no nos falla lo que tiene que ver con el suministro de vacunas". "Navarra siempre ha dicho que tiene los recursos materiales y personales para acelerar el ritmo de vacunación", indicó, para agregar que "todo depende de las vacunas que nos lleguen".La presidenta incidió en que "si el calendario vacunal que se nos ha facilitado por parte del Ministerio, el número de vacunas y el tipo de vacunas se cumple, esperamos cumplir". Ante la reanudación este miércoles de la vacunación con AstraZeneca, Chivite destacó que "los estudios científicos han dicho que la vacuna de AstraZeneca es segura, el riesgo cero no existe con ninguna vacuna, pero es una vacuna eficaz; lo estamos viendo en la evolución de la vacunación".MAYORES DE 70, EN BREVE También se continuará la vacunación con los mayores de 80 años, proceso que finalizará para Semana Santa, al menos la primera dosis, y a partir de ahí se comenzará con el colectivo de personas de 70 a 79 años, "a la vez que se compatibilizará con grupos de enfermedades crónicas". Según expuso, "lo fundamental es tener a los grupos más vulnerables vacunados para que si se contagian no lleguen a los hospitales".Navarra contabilizó nueve ingresos nuevos el lunes, uno en la UCI, en una nueva jornada por encima del centenar de casos, 118 en concreto, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). En el sistema público de salud se realizaron 2.248 pruebas (978 pruebas PCR y 1.270 test de antígenos) y la tasa de positividad se situó en un 5,2%. Por otro lado, no se registraron nuevos decesos, por lo que la cifra global de fallecidos se mantiene en 1.221.

Además, un total de 92 pacientes permanecían ingresados por covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad Foral, seis más que el día anterior. Navarra continúa siendo, una semana más y desde el 17 de septiembre de 2020, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas realiza en relación con su población: 1.112,32 por mil habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 754,21 por cada mil habitantes.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registraron el 54% de los casos positivos, en el área de Estella-Lizarra, el 15% y en la de Tudela, el 14%. Los demás positivos, un 17%, se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de menores de 15 años, con el 28%, y el de 30 a 44 años, con el 22%. A continuación, se sitúan el grupo de 45-59 años, con el 21% y el segmento de 15 a 29 años, con un 13%. Finalmente, se encuentran los grupos de 60 a 75 años, con el 9%, y el de mayores de 75 años, con un 7% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 35 años. Con respecto al género, el 53% de los casos son mujeres y el otro 47%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa Osasunbidea, 92 personas permanecen ingresadas (seis más que ayer), 17 de las cuales se encuentran en puestos UCI (dos menos que ayer) y otras nueve en hospitalización domiciliaria (mismo número que ayer). Los demás, 66 pacientes, están en planta (ocho más que ayer).

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios y una vez realizado el correspondiente ajuste mensual con los datos del Ministerio de Sanidad, se sitúa en Navarra en 52.909.