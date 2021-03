Coronavirus en Navarra: 117 casos el lunes, con la positividad por encima del 5 % y la incidencia en 160

Navarra detectó el lunes 117 nuevos casos de infección por Covid-19, 51 más que el domingo, según datos aún provisionales del Departamento de Salud. La semana comienza con un nuevo incremento de positivos, el lunes 15 de marzo se registraron 68, si bien todo apunta a que se mantendrán las restricciones actuales. El contexto no obstante comienza a complicarse, con varios países europeos inmersos ya en una nueva ola de contagios y el Ministerio de Sanidad reconociendo "máxima preocupación" al detectar un cambio de tendencia a las puertas de Semana Santa. "Lo que yo espero y deseo es que no haya que adoptar medidas más restrictivas", afirmó ayer la ministra Carolina Darias tras referirse al acuerdo de restricciones para los próximos días festivos, aunque advirtió que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) permanecerán "vigilantes" por si es necesario endurecerlas.



En el día de ayer se realizaron un total de 2.248 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 5,2 %. La incidencia acumulada en los últimos 14 días supera ya la barrera de los 160 casos, el peor dato en un mes, y en 7 días pasa ya del centenar. A lo largo de la semana anterior se detectaron en Navarra 68 casos el lunes (3,2% de positividad), 100 el martes (4,5%), 70 el miércoles (3,9%), 119 el jueves (6%), 100 el viernes (8%), 89 el sábado (6,9%) y 66 el domingo (5,7%).



Navarra retoma mañana la vacunación con AstraZeneca después de la suspensión cautelar que aprobaron la semana pasada de manera conjunta el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tras detectarse algunos casos de trombosis en personas vacunadas, ninguno de ellos en Navarra. Asimismo, la Comunidad Foral ampliará la vacunación de las dosis de Oxford de los 55 a los 65 años.



En la lista diaria de casos por municipios y zonas de salud aparecen Ansoáin, con 11 positivos, y San Jorge, con 10. Le siguen Elizondo, Burlada y Buztintxuri, con 5, Lerín y Valtierra, con 4, y Tudela, Altsasu, Elorz, Noáin, Acedo, Milagro, Murchante, Chantrea, Ermitagaña y Barañáin con 3. En Pamplona se registraron 25 en total. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN













La hostelería descarta el cierre de interiores

La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (Aehn) desveló ayer que los interiores de bares y restaurantes continuarán abiertos al 30% de su aforo durante la Semana Santa, prorrogándose así la situación actual durante 15 días más. "Desde Salud Pública nos han comunicado que no va a haber cambios en la próxima Orden Foral, por lo que seguirán vigentes las condiciones actuales para Semana Santa". Así de contundentes anunciaron la noticia en su perfil de la red social Twitter, donde descartaron el cierre de interiores y confirmaron tanto el aforo de terrazas (donde el único límite es que las mesas deban tener un espacio entre ellas de dos metros); así como el horario de cierre, que seguirá a las 21.00 horas incluyendo desalojo, y el de servicios tanto a domicilio como a recoger en local, que sigue establecido a las 22.30 horas.

La que afecta a la hostelería es una de las principales medidas que prorrogará Navarra al menos hasta el 8 de abril, en una nueva Orden Foral –la vigencia de la actual finaliza este jueves– en la que no se contemplan apenas modificaciones salvo las específicas para Semana Santa. Durante este periodo festivo, tal y como ocurrió en el puente de San José, las reuniones en el ámbito privado se limitarán a convivientes y seguirán vigentes el toque de queda de 23 a 6 horas y el confinamiento perimetral, entre otras restricciones. En cualquier caso, todas ellas se concretarán mañana al mediodía tras la sesión de Gobierno.

los casos crecen un 61% La decisión de prorrogar las actuales medidas llega después de tres semanas de relativa estabilización tras la relajación de restricciones realizada el pasado 25 de febrero, un escenario que en la cuarta semana ha terminado por romperse. El número de contagios en Navarra creció un 61% la semana pasada, pasando de 379 a 612, una cifra que no se veía desde la segunda semana de febrero, cuando con 639 casos la comunidad se encontraba en una fase de descenso continuado tras el pico de casos postnavideño, que llegó a los 1.576 positivos entre el 18 y el 24 de enero.

Otro de los indicadores que empeora es la tasa de positividad, que vuelve a superar el 5% (5,18%) considerado por la OMS para tener a la pandemia como controlada. Este límite también llevaba cinco semanas en descenso.

Otro aspecto negativo en aumento es el del número de ingresos, que creció en un 51%, de 27 a 41. Esto ha hecho que, en la ocupación hospitalaria, se haya pasado de las 73 personas hospitalizadas (16 de ellas en UCI) del domingo 14 se haya pasado a 86 (19 en UCI).

En cuanto a los fallecimientos, el último registro en notar la evolución de la epidemia, se mantiene estable, con 6 en la semana pasada, uno más que hace dos.

evolución epidemia

Casos por semana

22-28 de febrero: 384

1-7 de marzo: 420

8-14 de marzo: 379

15-21 de marzo: 612

Tasa de positividad por semana

22-28 de febrero: 3,02%

1-7 de marzo: 3,63%

8-14 de marzo: 3,17%

15-21 de marzo: 5,18%

Nuevos ingresos por semana

22-28 de febrero: 18

1-7 de marzo: 31

8-14 de marzo: 27

15-21 de marzo: 41

Fallecimientos por semana

22-28 de febrero: 8

1-7 de marzo: 6

8-14 de marzo: 7

15-21 de marzo: 6

las cifras

30%: El aforo de los interiores de los establecimientos hosteleros continuará a un máximo del 30%, siendo un 100% el de terrazas.

8 de abril: Las actuales medidas se prorrogarán hasta el 8 de abril, y no se esperan modificaciones en ellas. Se concretarán mañana en la sesión de Gobierno.

evolución vacunación

Dosis administradas por semana

11-17 de enero: 6.456

18-24 de enero: 5.376

25-31 de enero: 8.276

1-7 de febrero: 9.420

7-14 de febrero: 6.977

15-21 de febrero: 9.989

22-28 de febrero: 11.424

1-7 de marzo: 14.269

8-14 de marzo: 11.567

15-21 de marzo: 10.49



Satisfacción en la hostelería

Más cribados



Datos del domingo

El secretario general de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (Aehn), Nacho Calvo, se mostró ayer "contento" con la decisión de prorrogar las actuales medidas en lo que a los bares y restaurantes se refiere, ya que aunque la subida de casos les da "preocupación" esta solo se ha mostrado a la cuarta semana de abrir los interiores de los establecimientos."Hemos pasado por varias fases, y solo en la última ha habido subida. Además, deberíamos estar al 50% de aforo, así que un cierre no lo entenderíamos", argumentó ayer Calvo, refiriéndose a que en el semáforo que marca las medidas se contemplaba que con una incidencia por debajo de 150 (la situación actual es de 156 tras el aumento de casos de los últimos días) la capacidad máxima de la hostelería debería estar a la mitad."Entendemos que haya precaución, pero la tiene que haber tanto para subir como para bajar", aseguró el secretario general.Sobre la situación del sector para la Semana Santa, Calvo vaticinó que "no habrá excesos" por parte de los clientes, ya que el confinamiento perimetral permitirá movilidad interna y una descentralización de la actividad, que ha hecho que "los campings, hoteles y casas rurales tengan una buena ocupación" mientras que los bares y restaurantes de los barrios "sobrevivan". "Por lo menos ahora se está trabajando, y eso mejora la salud mental", afirmó.Sobre los horarios, que seguirán como hasta ahora, Calvo admitió que "esperaba" que se ampliasen una hora más, hasta las 22 horas, pero no ha sido así, algo que "hace daño" a la caja."Hace más daño los horarios que el aforo, porque no se permite dar cenas y es una buena parte de la facturación", denunció.El departamento de Salud, en colaboración con los Ayuntamientos de Milagro, Acedo y Mendaza, realizará hoy cribados masivos de detección de covid-19 en estas tres localidades navarras ante el incremento de casos detectados en los últimos días.En el caso de Milagro, las pruebas se realizarán a la población de entre 30 y 64 años, que la componen un total de 1.632 personas. En Acedo, a la población mayor de 14 años –de una población total de 132 habitantes– y en Mendaza, también a las personas mayores de 14 años sobre una población total de 292 habitantes.Las pruebas se realizarán por parte de profesionales del Área de Salud de Tudela y del Área de Salud de Estella-Lizarra, con el refuerzo del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O).Para seleccionar a la población que va a participar en el cribado se ha excluido a quienes se hubieran realizado una prueba diagnóstica en los diez días previos, así como a las personas que tuvieran un resultado positivo por PCR o por test de antígenos en los últimos tres meses.Navarra detectó el domingo 66 positivos de covid-19, la cifra más baja de los últimos días en los que se han superado los 100 casos en tres jornadas. Una tendencia al alza que también repercute en los hospitales, donde el domingo se registraron nueve ingresos por coronavirus, tres de ellos en UCI. Según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), se realizaron en el sistema público de salud 1.148 pruebas (756 pruebas PCR y 392 test de antígenos), por lo que la tasa de positividad se situó en el 5,7%, más baja que en las jornadas anteriores.

Por otro lado, 86 pacientes permanecen ingresados por covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad Foral, diez más que el día anterior. Asimismo, se registró un fallecimiento por esta enfermedad, correspondiente a un hombre de 84 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra asciende a 1.121.

Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 45% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 17% y en la de Estella, el 24%. Los demás positivos (14%) se reparten por otras zonas de Navarra. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos, los grupos mayoritarios son el de 45 a 59 años y el de menores de 15, con el 20% de los casos cada uno. A continuación, se sitúan la franja de 30 a 44 años, con el 18% y el segmento de 15 a 29 años, con un 16%. Finalmente, se encuentran los grupos de 60 a 75 años, con el 14%, y el de mayores de los 75 años, con un 12% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 41,8 años. Con respecto al género, el 52% de los casos son mujeres y el otro 48%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informó ayer Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas 86 personas permanecen ingresadas con y por covid-19 (diez más que el día anterior), 19 de las cuales se encuentran en puestos UCI (dos más) y otras nueve en hospitalización domiciliaria (una más). Los demás, 58 pacientes, están en planta (siete más). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios covid.