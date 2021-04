Afapna exige la vacunación de todos los docentes de Navarra

El sindicato Afapna ha exigido que se vacune a todo personal docente "sin excepción" y ha considerado "incoherente" que se haya vacunado a los profesores de las escuelas obligatorias y "no lo hagan al resto de colectivos docentes".

Afapna señala en un comunicado que, aunque sea una decisión estatal, "eso no es óbice para que el Ejecutivo foral, con sus pertinentes competencias, determine como imprescindible que se vacune al personal docente de la educación no obligatoria, como es el personal correspondiente a FP, Escuela de Artes, Bachilleratos, Conservatorios de Música, CEBAs (Educación para Adultos) y Escuela de Oficial de Idiomas (EOI y EOIDNA), entre otros".

"Es incoherente que se les haya vacunado a los docentes de sus escuelas obligatorias y no lo hagan al resto de colectivos docentes que se encuentra en una situación igual o de mayor riesgo, como puede ser el caso de las FP, donde están en contacto con distintas herramientas o con instrumentos tal y como ocurre en los conservatorios, algo que incrementa el riesgo de contagio", destaca el sindicato.

En ese sentido, Afapna señala que ha hablado con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y este organismo ha comunicado que "no se vacunan debido a que no es una educación obligatoria reglada, por tanto no se considera grupo esencial".

Afapna insta al Gobierno de Navarra a que determine como personal esencial a todos los docentes y se les garantice "la total seguridad en cuanto a la salud para realizar su labor con eficiencia".