6.000 profesionales esenciales quedan aún por ponerse la primera dosis con AstraZeneca

pamplona – Las responsables de Salud enviaron ayer un mensaje de "tranquilidad" a los 21.000 navarros que ahora mismo, una vez vacunados con AstraZeneca, desconocen qué ocurrirá con la administración de la segunda dosis o si se les inyectará otra vacuna. Además, pidieron confiar en la inmunización del 70% que proporciona la primera dosis de este suero.

SIN TROMBOS NI REACCIONES GRAVES Salud no ha tenido notificación alguna de reacciones graves provocadas por esta vacuna y de ningún efecto trombótico entre los que la han recibido. La consejera Induráin calificó ayer como "ínfimo" el riesgo con dicha vacuna y Nuin, de Salud Pública, extrapoló los datos de las investigaciones del Reino Unido a Navarra y concluyó que en caso de que toda la población mayor de edad de la Comunidad Foral se hubiera vacunado, "solo hubiera habido dos trombos y uno o ningún fallecido. Por contra, desde el 1 de enero ha habido 888 hospitalizados por coronavirus, 125 ingresados en la UCI y 145 fallecidos".

LOS QUE NO HAN RECIBIDO NINGUNA Además de este colectivo, hay otros 6.000 profesionales de trabajos esenciales de menores de 60 años que no han recibido siquiera la primera dosis de AstraZeneca. Según Ana Aríztegui, de Atención Primaria, se trata de un colectivo muy heterogéneo, cuya vacunación se ha alargado algo más de lo previsto y que en la mayoría de ocasiones no se ha inoculado no porque no se les haya llamado, sino por otras casuísticas. "Habrá gente a la que no se le ha hecho llamamiento, hay otros que están fuera por razones laborales, hay embarazadas, o procesos clínicos concretos, y otros quienes la han rechazado de inicio", explicó.

si se rechaza, a la cola Ahora, tanto con estos que no han recibido la primera dosis como los que tienen la segunda pendiente, se buscará "un espacio preferente" para que sean vacunados antes de que se llegue a su grupo de edad. Pero la directora de Salud Pública, Marian Nuin, dejó claro que quien rechace ahora la inoculación (que será con otra vacuna distinta de AstraZeneca al ser menores de 60 años), que serán personas "que se quedarán al final del proceso, cuando tengamos disponibilidad de vacunas y lo lógico es que en su lugar se priorice a otro. Es una suerte ser vacunado en este momento", afirmó Nuin.

alta aceptación de la vacuna de 60 a 65 años Ariztegui añadió que la aceptación de la vacuna de AstraZeneca está siendo muy alta en Navarra en el grupo de 60 a 65 años (solo hay un 3,9% de negativas).