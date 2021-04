Navarra reducirá desde el próximo curso hasta un 75 % las tarifas del 0-3 en función de la renta familiar

El Gobierno de Navarra ha decidido reducir las tarifas de escolarización en las escuelas infantiles públicas 0-3 según la renta de las familias, lo que supondrá en los tramos más bajos una disminución de hasta el 75%.

Así lo han explicado en una rueda de prensa el consejero de Educación, Carlos Gimeno, y la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, que han señalado que se trata de esta forma de dar pasos en el cumplimiento del acuerdo de legislatura del Gobierno, que prevé avanzar hacia la gratuidad de las escuelas infantiles.

La medida se aplicará a partir del próximo curso. La estimación de la inversión pública, teniendo en cuenta que este curso hay 3.827 alumnos matriculados, sería de unos 608.000 euros. En el caso de las escuelas infantiles de titularidad municipal, el Departamento de Educación financiará las rebajas mediante un convenio y los ayuntamientos no deberán asumir costes.

La decisión del Gobierno foral permitirá a las familias con rentas per cápita de hasta 3.350 euros disfrutar de una reducción del 75% en las tasas de escolarización de su hijo o hija para una jornada completa (7 horas) en una escuela infantil, pasando de los 20 euros actuales a una nueva tarifa de apenas 5 euros mensuales.

Este descuento progresivo será del 45,45% de reducción para los tramos de renta per cápita de entre 3.350 y 4.500 euros, con una reducción de 33 a 18 euros mensuales, y de un 34,09% para el tramo de renta per cápita entre 4.500 a 5.500 euros (de 44 a 29 €).

A medida que las familias disfrutan de mayores niveles de renta per cápita el porcentaje del descuento se modera, siendo del 27,78% para rentas per cápita entre 5.500 y 6.650 €; del 25% para rentas entre 6.650 y 7.980; del 18,29% entre 7.980 y 9.300 €; del 14,42% entre 9.300 y 10.700 €; del 11,28% para las rentas per cápita de entre 10.700 y 12.400; del 8,88% de descuento para quienes ganen al año entre 12.400 y 15.000 euros y, finalmente, del 7,58% para las rentas per cápita superiores a los 15.000 euros.

En el caso de familias monoparentales o en situación de monoparentalidad, la reducción de tarifas que el Gobierno de Navarra aplicará, a partir del próximo curso, para la jornada completa de un niño o niña supondrá una reducción del 88,33% sobre la tarifa actual para tramos de renta per cápita de hasta 3.350 euros (pasarán de 18 a 3 €); del 48,39% en los tramos de renta per cápita de entre 3.350 a 4.500 euros (de 31 a 16€) y del 34,88% en el tramo de 4.500 a 5.500 € (de 43 a 28 €), reduciéndose el porcentaje a medida que la renta per cápita es más elevada, hasta alcanzar una rebaja del 8,38% sobre la cuota actual a las familias monoparentales que superen una renta per cápita anual de 15.000 euros anuales.

En los casos de escolaridad reducida (6 horas) o media (4 horas) los porcentajes de rebaja de tarifas de escolarización serán idénticos en cada tramo de renta per cápita, tanto en el caso de familias generales como en el caso de familias monoparentales.

Las tarifas de comedor quedan al margen de la reducción contemplada en el acuerdo presentado hoy..





El consejero ha confiado en que esta reducción de tarifas sirva para "incrementar la matricula y escolarizar a alumnado que no tenía acceso a la educación infantil en el momento actual".

Además, a la espera de obtener ratificación por parte del Ministerio de Educación, el Departamento de Educación prevé crear 1.173 nuevas plazas del ciclo 0-3 en los próximos 3 años, a razón de 391 plazas anuales a partir del próximo curso, contando con los fondos europeos de recuperación Next Generation.

Por otro lado, Carlos Gimeno ha anunciado que, en cumplimiento del acuerdo presupuestario entre el Gobierno foral y EH Bildu, se han iniciado los trámites para la creación del Servicio 0-3 dentro del Departamento de Educación. Asimismo, se ha puesto en marcha un trabajo junto con el Departamento de Derechos Sociales para que las siete escuelas infantiles que son de titularidad de este segundo Departamento pasen a depender de Educación.

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha valorado "el esfuerzo presupuestario del Gobierno de Navarra" para adoptar las nuevas medidas y ha destacado que "la reducción de tarifas hace más accesible este ciclo educativo y esperamos que tenga efecto positivo en el incremento de la matrícula".

Además, Maeztu ha afirmado que "la importancia que tiene este tipo de medidas no solo es desde el punto de vista educativo sino también por lo que suponen para la inclusión social y la conciliación de la vida familiar y laboral de muchas familias navarras". "Está constatado que la matriculación de niños en las escuela de 0-3 juega un papel muy positivo en todas las familias, pero especialmente en aquellas con dificultades en sus procesos de inclusión social", ha asegurado.