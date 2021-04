Coronavirus en Navarra: 153 nuevos casos el lunes, 41 en Pamplona, 9 en Tudela, 8 en Estella

Navarra detectó el lunes 153 nuevos casos de infección por Covid-19, 14 más que el festivo domingo, según datos todavía provisionales del Departamento de Salud.



Las restricciones vigentes en Navarra para frenar la pandemia de covid-19 se mantendrán 20 días más, hasta el domingo 9 de mayo, fecha en la que finaliza el estado de alarma aprobado el pasado 25 de octubre por el Gobierno central. El Ejecutivo foral ha tomado esta decisión a la vista de la situación epidemiológica y sanitaria, con unos indicadores de incidencia que se sitúan en riesgo muy alto y con una presión hospitalaria "muy alta", con más de 200 ingresados, 42 de ellos en la UCI.



De esta manera, se prorroga esta semana el decreto foral de la presidenta –que regula el cierre permitral, el toque de queda y la limitación de las reuniones en el ámbito público y privado– y la orden foral de la consejera de Salud –que contiene el cierre del interior de la hostelería y la limitación de aforos y horarios, entre otras cuestiones– para acompasarlas con la normativa estatal.



Las restricciones, que se irán monitorizando, se van a mantener ante la situación epidemiológica y la presión hospitalaria, que siguen en niveles preocupantes.





PRINCIPALES MEDIDAS



Brotes verdes

. Se mantiene el cierre del interior de los establecimientos. Solo se podrá consumir en terrazas –que podrán tener un máximo de dos paredes– con un aforo del 100%. El horario de cierre será a las 21 horas y se podrá servir a domicilio hasta las 22.30 horas. La distancia entre mesas será de 2 metros y no podrán superar las 4 personas. Se podrá aumentar hasta 6 cuando las dimensiones de la mesa permitan garantizar la distancia de 1,5 metros.. Las reuniones en los domicilios estarán limitadas exclusivamente a los convivientes.. El aforo comercial en medianas y grandes superficies continúa siendo del 30% –en donde no se podrá permanecer en las zonas comunes, ni hacer uso de las zonas recreativas–, y del 50%, en el pequeño comercio.. Se mantiene el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas.. El cierre perimetral de la Comunidad Foral continúa vigente y no se podrá ni entrar ni salir salvo por las excepciones que contempla la norma.encabezaron esta vez el listado diario de casos por municipios y zonas de salud, con 9 y 8 positivos respectivamente, por detrás eso sí de, que acumuló 41 en total. Le siguieron el barrio pamplonés de San Jorge, con 7, Burlada, Funes y Barañáin, con 6, Chantrea, Iturrama y San Adrián, con 5, y Alsasua, Cintruénigo, Sarriguren, Casco Viejo de Pamplona, Milagrosa, San Juan y Villafranca, con 4. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓNNavarra parece haber superado el punto más alto de la cuarta ola tras una semana en la que, a la que se había llegado tras un mes completo de subida en infecciones.

En concreto, se han pasado de 1.515 casos a 1.200, un descenso que llega tres semanas después de la Semana Santa, fechas festivas para las que se cerró el interior de la hostelería y se limitó a convivientes las reuniones en domicilios. Precisamente este periodo, 21 días, es el que suele utilizar Salud para comprobar la eficacia de las restricciones, por lo que este buen dato en la evolución epidemiológica es lo que ha hecho que el departamento se decante por mantener las actuales medidas en vigor al menos hasta el final del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo.

Las decisiones tomadas antes del puente, unidas a las intervenciones puntuales que se han tomado en localidades con alta incidencia –que se han cerrado perimetralmente además de realizarse cribados en los grupos de edad con más infecciones– han contribuido a este descenso, que a pesar del optimismo que conlleva deberá confirmarse durante la próxima semana para certificar la superación de la cuarta ola.

Los testeos masivos han contribuido también a que la tasa de positividad, uno de los indicadores que mejor refleja la evolución de la pandemia, haya caído dos puntos, desde el 8,96% de hace dos semanas hasta el 6,84% de los últimos siete días. No obstante, todavía se encuentra por encima del 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud para considerar a la epidemia como controlada.

A pesar del bajón en estos dos indicadores, cabe recordar que hay que tener en cuenta todas las aristas de la pandemia. Y una de las más graves, la ocupación hospitalaria, todavía se encuentra en riesgo extremo, con 210 personas ingresadas por covid, 42 de ellas en UCI. Por ello, la peor etapa de esta nueva onda epidémica no se considerará finalizada hasta que no se reduzcan considerablemente estos datos.

La elevada tensión en el sistema sanitario hace que, si continúa así, mañana el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea pueda empezarse a plantear desprogramar intervenciones quirúrgicas que puedan posponerse, centrándose solo en las operaciones más urgentes y en los enfermos por coronavirus.

los ingresos caen un 14% La ocupación hospitalaria general se mantiene en esos altos niveles a pesar de que el número de ingresos por semana se haya reducido un 14% en la última semana.

En concreto, desde el 12 al 18 de abril hubo 82 hospitalizaciones, 14 menos que la semana anterior. Sin embargo, la gravedad de los casos fue mayor, ya que se registraron 1 ingreso por cada 14 casos, ratio mayor que en semanas anteriores.

El predominio de la cepa británica, más contagiosa y que provoca cuadros más graves, explica los altos datos de este apartado, ya que es sabido que esta variante provoca que con menos casos haya más ingresos.

Sin embargo, esto no parece que signifique que la letalidad también sea mayor, ya que el número de decesos de la semana pasada fue 4, 3 de ellos notificados el jueves. Sin duda, la extensión de la vacunación en los grupos de edad que presentan mayores tasas de mortalidad está produciendo que no haya que lamentar tantos decesos y que los ingresados, más jóvenes, tengan mayores tasas de supervivencia.

comparación semanal

Número de casos

22-28 de marzo 1.076

29 de marzo-4 de abril 1.189

5-11 de abril 1.515

12-18 de abril 1.200

Tasa de positividad

22-28 de marzo6,13%

29 de marzo-4 de abril7,27%

5-11 de abril8,96%

12-18 de abril6,84%

Ingresos

22-28 de marzo 59

29 de marzo-4 de abril 58

5-11 de abril 96

12-18 de abril 82

Fallecimientos

22-28 de marzo 5

29 de marzo-4 de abril 1

5-11 de abril 13

12-18 de abril 4

el ratio

1/14

1 ingreso cada 14 casos. A pesar de que ambos datos bajen en números generales, la gravedad fue mayor que en otras semanas.



Vacunación

El ritmo de vacunación contra la covid-19, donde la semana pasada se batió la cifra máxima tanto de dosis inoculadas –31.343, el 16,5% de las recibidas hasta el momento–; como de número de segundas dosis –7.072, el 12,7% del total de personas inmunizadas–.

Con ello, 1 de cada 5 navarros está ahora mismo inmerso en el proceso de vacunación y ya ha recibido al menos una dosis. En concreto, 55.666 personas son inmunes tras recibir la pauta completa y 78.386 está a la espera de finalizar el tratamiento con la segunda parte del suero tras administrarse el domingo se 1.965 dosis, 312 de ellas para ser inmune.

En cuanto al porcentaje de uso, Navarra inoculó 189.718 dosis de las 196.705 recibidas hasta el domingo, lo que hace que se utilizasen el 96,45%.

llegan 17.550 dosis de pfizer El número de vacunas disponibles aumentó ayer con la llegada de una remesa de 17.550 dosis de la empresa Pfizer, por lo que ya son 214.255 las recibidas en total.

139 enfermeras de mutuas podrán vacunar El Ministerio de Seguridad Social está trabajando en un convenio con las mutuas para que éstas puedan ceder a su personal a las comunidades para acelerar el proceso de vacunación.

En concreto, en la Comunidad Foral esto pondría a la disposición a las profesionales de Mutua Navarra entre otras, que harían sumar hasta 139 enfermeras en toda la comunidad.

enfrentamiento entre partidos El plan de vacunación continúa siendo motivo de enfrentamiento entre los distintos partidos políticos del arco parlamentario navarro.

Ayer, el portavoz del PSN en el Parlamento foral, Ramón Alzórriz, volvió a defender el plan de vacunación de Navarra, con el que "se ponen las vacunas que llegan", mientras que Navarra Suma lo criticó y Geroa Bai dijo que su grupo pedía una modificación del calendario de vacunación, que no de la estrategia, ante la llegada de más vacunas.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, aseguró que le "cuesta poner en valor el plan de vacunación porque ayer (por el domingo) no se llegó a las 2.000 vacunas".

Por su parte, Uxue Barkos, de Geroa Bai, explicó que su grupo proponía una modificación del calendario, "y tenía un motivo, el anuncio de que España va a recibir hasta septiembre 87 millones de vacunas", lo que supone un incremento exponencial, y eso requiere que los calendarios, que no la estrategia de vacunación, se modifiquen", aseguró, para defender un "debate saludable, democrático y participado".

evolución semanal

Dosis administradas por semana

22-28 de marzo 14.032

29 de marzo-4 de abril 18.789

5-11 de abril 25.788

12-18 de abril 31.304

cobertura por edades

Al menos una dosis

Mayores de 80 años 92,1%

70-79 años 46,8%

66-69 años4,9%60-65 años 48,1%

50-59 años15,9%40-49 años 12,3%

30-39 años11%20-29 años 11,3%

Menores de 19 años 1,9%

las cifras

Un 20,29% de los navarros ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. 78.386 tienen solo la primera dosis, que ya comienza a otorgar inmunidad.

De ese 20%, un 8,42% de los navarros (55.666) ya está inmunizado tras completar la pauta de vacunación.

calendario vacunas

Pamplona y Comarca

Toda la semana Forem

Toda la semana Polideportivo UPNA

Toda la semana Antiguo Maristas

Zonas rurales

Martes 20 Frontón Elizondo

Martes 20 Casa Cultura Lesaka

Martes 20 Centro salud Tafalla

Martes 20 Centro salud Doneztebe

Miércoles 21 Casa Cultura Lesaka

Miércoles 21 Polideportivo Irurtzun

Miércoles 21 Centro salud Elizondo

Miércoles 21 Centro salud Zizur

Miércoles 21 Centro salud Echavacoiz

Jueves 22 Polideportivo Irurtzun

Jueves 22 Centro salud Doneztebe

Jueves 22 Centro salud Peralta

Viernes 23 Centro salud Sangüesa

Viernes 23 Centro salud Irurtzun

Área de Tudela

Martes 20 Frontón y domicilios Cascante

Miércoles 21 Frontón y dom. Cintruénigo

Jueves 22 Polid. y dom. Corella

Viernes 23 Polid. y dom. Valtierra

Área de Estella

Martes 20 y jueves 22:

Escuela de Música de Estella

Casa de Cultura de Lodosa

Casa de la juventud de San Adrián

Frontón y polideportivo de Villatuerta

Frontón de Ancín-Amescoa

Ayuntamiento de Allo

Polideportivo de Viana

Casa de Cultura de Los Arcos

Miérc. 21 y jueves 23H. García Orcoyen



Datos del domingo

Navarra detectó el domingo 139 nuevos casos, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.370 pruebas (959 pruebas PCR y 411 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 10,1%.

Por otro lado, 210 pacientes permanecían el domingo ingresados por covid en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad Foral, nueve más que el día anterior. Durante dicha jornada se produjeron 12 ingresos relacionados con el coronavirus, uno de ellos en la UCI, y no se registró ningún fallecimiento. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 1.145

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 43% de los casos positivos, en el área de Tudela el 14% y en el área de Estella, el 9%. Los demás positivos (34%) se reparten por otras zonas. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de 45 a 59 años, con el 29%, y el de 30 a 44 años, con un 23%. A continuación, se sitúan los grupos de 15 a 29 años, con el 15%, y el de los menores de 15 años, con el 14%. Finalmente, se encuentran los grupos de 60 a 75 años, con un 13%, y el de mayores de 75 años, con un 6% de los nuevos contagios. Desde la perspectiva hospitalaria, según informó el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 210 personas permanecen ingresadas con y por covid (nueve más que la jornada anterior), 42 de las cuales se encuentran en la UCI (igual) y otras 13 en hospitalización domiciliaria (una menos). Los demás, 155 pacientes, están en planta (diez más). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR y ocupan espacios covid. La incidencia acumulada de infecciones por el virus se sitúa en Navarra en 57.771 casos confirmados.