Arancha González Laya: "Este es el homenaje que queremos rendir a Beriáin y Fraile por su labor en pos de unos medios de comunicación que engrandezcan nuestra democracia"

Las familias de David Beriain y Roberto Fraile han recibido este viernes en Torrejón los féretros con los restos mortales de los periodistas asesinados en Burkina Faso. La ministra de Exteriores Arancha González Laya ha declarado que "este es el homenaje que queremos rendir a Beriáin y Fraile por su labor en pos de unos medios de comunicación que engrandezcan nuestra democracia". Por su parte, la ministra de Defensa Margarita Robles ha asegurado que "vamos a ser implacables contra el terrorismo en el Sahel y vamos a hacer todo lo posible para esclarecer lo ocurrido".



Los féretros de los dos reporteros han llegado a las 9.00 horas en un avión del Ejército del Aire desde Uagadugú, la capital burkinesa, a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde además de las ministras también les esperan sus familiares, si bien estos no estaban a pie de pista.



Junto a los dos periodistas españoles también ha llegado el féretro del irlandés Rory Young, fundador de la ONG Chengeta Wildlife y que se encontraba con ellos en el momento del ataque en el este de Burkina Faso. Para recibir sus restos estaba presente la embajadora de Irlanda en España, Sile Maguire.



Los féretros de los tres fallecidos han sido recibidos por un cordón militar de honor y transportados a hombros por veinticuatro soldados del Ejército del Aire.





COMPROMISO CON EL SAHEL

ESTA TARDE A ARTAJONA

Los Gobiernos de España, Francia, Alemania e Italia han expresado su firme compromiso de seguir ayudando a los países del Sahel, tanto en materia de seguridad como de cooperación tras el asesinato esta semana de los dos periodistas y de un ciudadano irlandés.Así lo han hecho en un comunicado conjunto, en el que han expresado su "firme condena de todos los actos de violencia" y trasladado sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, incluido el miembro de las fuerzas de seguridad burkinesas que murió en el mismo ataque."Reiteramos nuestro compromiso para reforzar nuestro apoyo en el marco de una aproximación transversal que aúne seguridad, gobernanza, estabilización y desarrollo", han manifestado los cuatro países europeos.En este sentido, han recalcado que "la lucha contra el terrorismo, los tráficos ilícitos y todas las formas de violencia constituye un objetivo esencial para garantizar el Estado de Derecho y la coexistencia pacífica de los sahelianos".Por ello, han expresado su intención de seguir adelante con "las iniciativas existentes para apoyar a los ejércitos de la región, así como a la gendarmería y las fuerzas de seguridad interior en sus operaciones, su formación, su entrenamiento y el fortalecimiento de sus capacidades, en particular en relación con el respeto de los procedimientos judiciales y los Derechos Humanos".Sin embargo, han añadido, "para alcanzar un Sahel seguro, estable y próspero, el enfoque de seguridad no es suficiente y debe ir acompañado de medidas de ayuda humanitaria, estabilización y desarrollo económico y social, centrándose particularmente en la educación, la salud y el acceso a servicios básicos para toda la población en la integridad del territorio".Por todo ello, los cuatro países han reiterado su compromiso de seguir cooperando estrechamente con los países de la región y el G5 Sahel, en el marco de la Coalición por el Sahel, la Alianza Sahel, el Partenariado para la Seguridad y la Estabilidad en el Sahel (P3S) de los que forman parte, así como con otras iniciativas regionales, "para lograr que esta región se convierta en una zona de paz y estabilidad, en la que el terrorismo y la violencia no tengan cabida".

González Laya afirmó ayer en conferencia de prensa que "desde el primer momento" el Gobierno puso en marcha un dispositivo "para repatriar los cuerpos lo antes posible para que sus familias puedan darles el último adiós".



La previsión de la familia es que los restos de Beriain lleguen esta tarde a Artajona, donde será velados en casa de la madre del periodista. El funeral será mañana por la tarde, en la pista de las escuelas viejas de Artajona, junto a la casa en la que David vivió.

La idea de la familia es que las honras fúnebres tengan lugar al aire libre, para posibilitar una mayor afluencia, siempre manteniendo las distancias de seguridad. Si no es posible, el funeral sería en la parroquia de San Pedro de la localidad. Luego sería la conducción al cementerio, donde se llevaría a cabo el entierro en la intimidad de la familia.

La ministra Arancha González Laya destacó ayer que el Gobierno ha pedido a las autoridades de Burkina Faso "que investiguen los hechos, que los esclarezcan y que identifiquen a los responsables para llevarlos ante la Justicia". "No queremos que hechos como estos, terribles, caigan en el olvido ni en la impunidad", subrayó. La ministra también aprovechó para hacer "un homenaje muy sentido" a los periodistas que trabajan "a veces en situaciones muy difíciles para investigar, informar y acercarnos a una realidad que es a veces muy dolorosa". Periodistas que trabajan por "acercarnos y denunciar realidades muy difíciles, muchas veces poniendo sus vidas en riesgo", como en este caso sobre la "defensa de la naturaleza y la biodiversidad y las poblaciones más vulnerables". "Lo hacéis en nombre de la democracia y de la promoción y protección de los derechos y libertades, y aprovecho para rendiros un pequeño homenaje", dijo González Laya.

Explicó, además, que había hablado con su homólogo burkinés e informó sobre "detalles muy preliminares" de lo ocurrido. Ambos apuntaron la importancia de continuar la investigación sobre lo ocurrido ya que, aunque un grupo yihadista ha reivindicado el ataque, "esto no es suficiente, queremos que se esclarezcan todos los hechos". "Debemos insistir en nuestro compromiso para esclarecer los hechos. No nos gusta la impunidad, ni nos gusta que pasemos pronto página en materia de violaciones de derechos fundamentales; queremos luz y taquígrafos", reiteró.