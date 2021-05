Así quiere el Parlamento europeo que sea el certificado verde digital

El 17 de marzo la Comisión Europea presentaba su propuesta para que el certificado verde digital sea una realidad a partir del mes de junio. Es un intento de reflotar el turismo en Europa, pero la medida ha levantado suspicacias desde el primer momento por el riesgo de que afecte a la libre circulación de los europeos.



La Comisión Europea insiste en que no se trata de un pasaporte, puesto que su posesión para viajar entre los estados miembro no es obligatoria, y lo justifica como un intento de facilitar la movilidad y reflotar la economía.



Pero antes de su entrada en vigor el certificado debe lograr el respaldo del Parlamento europeo que tramitará su aprobación con carácter de urgencia. Sin embargo, la gran mayoría de grupos de la cámara muestran sus reticencias a los planes de la Comisión Europea y quieren introducir modificaciones. Esta semana va a dar inicio una ardua negociación entre las dos instituciones europeas para acordar las condiciones en las que verá la luz el conocido como 'pasaporte covid' .



Estas son las principales condiciones que el Europarlamento quiere imponer a la Comisión Europea para aprobar el certificado:





