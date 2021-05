El Gobierno de Navarra defiende el toque de queda por el "evidente riesgo" de contagio en casas

El Gobierno de Navarra defiende en la Orden Foral publicada esta medianoche, que recoge las restricciones para frenar la expansión del Covid-19 tras el fin del estado de alarma, la necesidad de mantener el toque de queda de 23:00 a 6:00 horas porque "no contar con la limitación de la libertad de circulación en franjas horarias y el cierre de la actividad hostelera a las 22 horas, hace concluir de forma bastante evidente que estas reuniones y fiestas van a proliferar con el consiguiente riesgo de contagios en población no protegida con las vacunas".





En la Orden Foral se recuerda que la Comunidad Foral todavía se encuentra, con la amenaza preocupante de la mayor gravedad deya.Asimismo, se añade que dicha limitación de la libertad de circulación "por cuanto se trata de limitar la movilidad para actividades no esenciales durante franjas horarias nocturnas (fundamentalmente ocio de la población joven adulta o en edad laboral de mediana edad)" y considera que se trata de "" y no una suspensión de derechos. Por lo tanto, argumenta que "limitar un derecho fundamental tiene su base en proteger otros derechos que las limitaciones sean necesarias para conseguir el fin perseguido".También utiliza dichos argumentos para defender la limitación de las reuniones "en espacios cerrados, con deficiente ventilación y relajación de medidas sanitarias preventivas, con el consiguiente riesgo de contagios".Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) no se pronunciará hasta el martes sobre si avala o no las medidas aprobadas por el Gobierno foral una vez expirado el estado de alarma. Así las cosas, los cuerpos policiales podrán proponer para sanción a aquellas personas que incumplan esta medida durante esas noche. El TSJN entiende al igual que el Gobierno de Navarra que el cauce oportuno de consulta se abría a partir del decaimiento del estado de alarma y, por ello, no será hasta el lunes cuando reciba la Orden Foral correspondiente. Ese lunes la Fiscalía emitirá informe de la misma y los jueces responderán el martes.