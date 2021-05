"Estoy decepcionado", dice Simón tras las fiestas por el fin del estado de alarma

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, confía en que las fiestas de este fin de semana provoquen un "pico puntual" de contagios por coronavirus, aunque no descarta que pueda producirse una "cuarta ola" como consecuencia de estas celebraciones sin mascarillas y sin distancia.

"Hasta hace dos días hubiera dicho que podíamos esperar que continuara la tendencia descendiente de los últimos 10-12 días, que teníamos la oportunidad importante de no tener una cuarta ola, pero ahora mismo no lo sé, ni yo ni nadie en España puede saber cuántas personas van a volver a ingresar en las UCI", ha advertido Simón este lunes en rueda de prensa.

En este sentido, Simón se ha mostrado "no enfadado pero sí decepcionado" al ver las imágenes de este fin de semana, de cientos de jóvenes celebrando el fin del Estado de Alarma en la calle sin cumplir las recomendaciones sanitarias.

"Como país vamos a salir mejores pero no quiere decir que todos, siempre hay gente que no pertenece al grupo de los sensatos. No estoy enfadado, sí decepcionado, mucho, probablemente hasta conmigo porque no he sido capaz de transmitir el mensaje a la población, ni a los medios de comunicación ni a los políticos", ha señalado.