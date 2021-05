El Gobierno de Navarra no recurrirá el auto del TSJN que deniega toque de queda

El Gobierno de Navarra no recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo el auto del TSJN que ha denegado el toque de queda nocturno, ha informado el vicepresidente del Ejecutivo Foral Javier Remírez.



El Tribunal, que tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas de los establecimientos de hostelería, fijado en la orden foral a las 22,00 horas, al ser una medida ligada al toque de queda, avala la limitación de reuniones, tanto en el ámbito público como privado, a un máximo de seis personas.

En conferencia de prensa, Remírez ha afirmado que el Gobierno de Navarra "acata" esta decisión del TSJN y actuará conforme al marco legal establecido.



El toque de queda, ha señalado, queda derogado en Navarra "con efectos inmediatos" tras el auto, por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad porque en la Comunidad foral "vamos bien" en datos de contagios, en presión asistencial y el cifras de vacunación. "Más que nunca es el momento de la responsabilidad ciudadana", ha dicho.

Respecto al cierre de terrazas, ha comentado que en principio, al no seguir vigente la, será de aplicación el límite máximo establecido en la normativa ordinaria.En el auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, contrariamente al criterio sostenido por la Fiscalía, estima que la Comunidad foral es competente conforme a la legislación vigente para limitar la movilidad, pero deniega el toque de queda para evitar la proliferación de los botellones al considerar que la medida "no supera el canon de necesidad y proporcionalidad".No obstante, Remírez ha insistido en que el Gobierno de Navarra no tiene intención de recurrir el auto yde la consejera de Saludcomo estaba previsto, con las limitaciones derivadas del auto del TSJN.El consejero ha indicado que, de cara al fin de semana, no está previsto un dispositivo policial especial o diferente al que ha habido en otras jornadas durante el estado de alarma.En este sentido, ha reconocido el trabajo desarrollado por la Policía Foral, Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales para elde personas en Navarra.