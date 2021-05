El Banco de Sangre anima a la ciudadanía a acudir a donar con cita previa

El Banco de Sangre y Tejidos de Navarra (BSTN) hace un llamamiento a la ciudadanía navarra para realizar donaciones y aumentar así sus reservas antes del verano y del principal periodo vacacional, debido al incremento en la demanda hospitalaria.

En esta ocasión, informa el Gobierno de Navarra en un comunicado, se hace una invitación especial a las personas donantes de aféresis de los grupos A Rh Positivo (A+) y O Rh Positivo (O+) a que acudan a donar, y a que lo hagan con cita previa.

El llamamiento se dirige a donantes habituales que estén recibiendo la citación para acudir a donar, y a aquellas personas que no hayan donado en los últimos dos meses, siempre que no se superen las 4 donaciones por año en varones y las 3 en mujeres (para espaciarlas, se aconseja donar no antes de los 3 y los 4 meses, respectivamente).

Las necesidades de sangre se centran en los concentrados de hematíes y en las unidades de plaquetas con unos periodos de caducidad de hasta 42 y 7 días, respectivamente.

Por este motivo, esde donaciones y evitar, en la medida de lo posible, mucha afluencia de donantes de una sola vez, para que no se produzca un incremento en las caducidades de sangre.