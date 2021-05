2 años de cárcel por tocar a un menor en la ducha de un club de Pamplona

Un vecino de Pamplona, de nacionalidad portuguesa y de 52 años de edad, ha sido condenado de conformidad a dos años de prisión por la comisión de un delito de abuso sexual a un menor de 12 años de edad al que tocó en su partes mientras se duchaba en los vestuarios de un complejo deportivo de Pamplona. Además, se le prohíbe durante cuatro años el acceso a instalaciones acuáticas y/o deportiva dependientes del Ayuntamiento del Pamplona o del Gobierno de Navarra. Deberá indemnizar al menor en la cantidad de 600 euros por el daño moral causado. El procesado no deberá ingresar en prisión pese a la condena impuesta debido a que no cuenta con antecedentes penales a condición de que no cometa un delito en los dos próximos años y a que abone la responsabilidad civil.

en la ducha contigua Los hechos sucedieron sobre las 19.40 horas del 23 de agosto de 2019 en los vestuarios del complejo deportivo cuando el acusado se estaba duchando en una ducha contigua a la del menor, que por entonces tenía 12 años de edad. Este se quejó de que la temperatura del agua de la ducha, porque estaba muy caliente, por lo que el acusado accedió a la ducha del menor y le reguló la temperatura del agua. Tras ello, se acercó al menor y, hallándose ambos desnudos, "con evidente ánimo libidinoso" le tocó en sus partes íntimas. El menor reaccionó propinando un empujón al procesado y salió acto seguido de la ducha. A continuación, contó lo ocurrido a la pareja de su padre, que le había acompañado a las piscinas y, poco después, tras ver de nuevo al acusado en el polideportivo, lo reconoció hasta que agentes de la Policía Municipal de Pamplona procedieron a identificarlo. Fue entonces cuando se inició el procedimiento judicial que ha concluido después de que el procesado llegara a un acuerdo con el Ministerio Fiscal en el acto previo del juicio oral y se conformara con la condena antes detallada. Así evita el ingreso en prisión con la suspensión de la condena de dos años de cárcel.