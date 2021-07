El Gobierno foral volverá a pedir el toque de queda al TSJN

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo emitirá una nueva orden foral que motive "suficientemente" el toque de queda entre la 1 y las 6 horas para los municipios en situación de riesgo muy alto por Covid-19, "atendiendo a los criterios" que ha expresado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

Así lo ha señalado Remírez después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN haya denegado este martes el toque de queda solicitado por el Ejecutivo foral al considerar que el Gobierno debería haber identificado las localidades afectadas así como los datos concretos de contagios.

El TSJN no ha autorizado la medida de limitación de la movilidad nocturna entre la 1 y las 6 horas en aquellos municipios de la Comunidad foral que se encuentren en situación epidemiológica de riesgo muy alto, tanto en incidencia acumulada a 14 días (más de 250 casos por 100.000 habitantes) como en incidencia acumulada a 7 días (más de 150 casos por 100.000 habitantes).

No obstante, el Gobierno de Navarra sigue considerando esta medida "imprescindible" en el momento actual por lo cual emitirá una nueva orden foral especifica con esta medida y con "la motivación y justificación requerida por el TSJN en su auto de hoy", de cara a que pueda entrar en vigor este viernes y con la misma duración que la orden foral 24/2021, de 19 de julio.







El portavoz del Ejecutivo foral ha valorado que el TSJN sí haya avalado la limitación para todo el territorio en el número de personas que pueden reunirse en exteriores, que queda fijado en 10, y la prohibición de comidas populares, kalejiras y encierros.

En cuanto a la denegación del toque de queda, ha explicado que el Ejecutivo presentará una nueva orden foral que "justifique y motive" la limitación de la movilidad nocturna "en los términos que ha dicho el TSJN, sobre todo de cara a especificar y motivar los municipios que están en situación de riesgo extremo para que esta medida que consideramos imprescindible sea autorizada".

De hecho, ha agregado, "la propia Fiscalía en su informe que ha acompañado a la decisión del TSJN ha avalado todas las medidas del Gobierno, incluida la limitación de movilidad nocturna".

Para Remírez, el toque de queda en los municipios en riesgo extremo es "una medida imprescindible y necesaria" para "atajar" la situación actual, ya que en este contexto "se producen situaciones de riesgo alto" y "un alto grado de contagios".

ENTRADA EN VIGOR A MEDIANOCHE

Por su parte, las otras medidas contempladas en la orden foral que sí han sido avaladas por el TSJN entrarán en vigor esta medianoche. La norma permanecerá vigente hasta el próximo jueves 29 de julio, incluido, ha informado el Gobierno navarro a través de un comunicado.

En concreto, la orden foral limita las reuniones en espacios públicos a un máximo de 10 personas, no convivientes, mientras se recomienda que no se supere este número en espacios privados ni que, en este ámbito, se rebasen las tres unidades convivenciales.

Por otro lado, no se permite la celebración de pasacalles o kalejiras, la de las denominadas comidas populares y la de espectáculos taurinos en espacios no catalogados como plazas de toros.

Para el Departamento de Salud, estas medidas, tanto las hoy autorizadas como la limitación de movilidad en horario nocturno, son "el mínimo imprescindible" para garantizar la protección de la comunidad e "intentar recuperar el equilibrio" después de "una descompensación iniciada a principios de julio ligada al aumento de la movilidad e interacción social en actividades de ocio y al relajamiento de las medidas preventivas individuales", a lo que se suma el impacto de la variante delta del virus, responsable de casi el 90% de los contagios y que presenta una transmisibilidad muy alta.

Así, se busca "cortar la cadena de contagios y rebajar las incidencias de la Comunidad -879 y 521 casos por 100.000 habitantes a 14 y 7 días, respectivamente-, a la vez que se ha elaborado con la idea de que tenga la mínima afectación posible en la vida social, económica y emocional de la ciudadanía y sectores de Navarra". A nivel hospitalario, 65 personas permanecen ingresadas -11 de ellas en la UCI- en Navarra, lo que supone que la ocupación se ha duplicado en apenas una semana.

MEDIDAS DE PREVENCION INDIVIDUAL

Asimismo, a la vista de la situación epidemiológica, el Departamento de Salud insiste en la necesidad de seguir manteniendo las medidas individuales de protección: mantenimiento de la distancia interpersonal de un metro y medio y uso de mascarilla cuando se coincide con personas no convivientes en espacios cerrados o si no es posible mantener esa distancia en espacios abiertos.

Aunque la vacunación se ha demostrado como la actuación más eficaz disponible actualmente para atajar las consecuencias de la enfermedad, se incide en la necesidad de mantener esas medidas de prevención incluso aunque se esté vacunado, así como en cumplir con el autoaislamiento en los contactos estrechos.

Asimismo, para las personas con primer resultado negativo en una PCR, se insiste en la recomendación de extremar las precauciones y limitar al máximo la interacción social, además de otras medidas de protección y prevención, al tiempo que se recalca la importancia de someterse a esa segunda prueba según la cita prevista.

En ese sentido, aun no exigiéndose por protocolo el autoaislamiento estricto, se recomienda el cumplimiento de una serie de medidas preventivas: estar atento a la aparición de síntomas, y si comienzan, acudir o llamar a un centro sanitario, evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas, usar la mascarilla en los encuentros con otras personas y no acudir a actos o reuniones sociales.

En definitiva, pensar y actuar con la hipótesis de que es posible haber resultado infectado aunque aún no hayan aflorado los síntomas o la primera prueba no lo haya detectado, ha remarcado Salud.

Por otra parte, se reitera el requerimiento para evitar las situaciones que presentan un alto riesgo de contagio, como son los eventos supercontagiadores, relacionados con distintas celebraciones sociales y de ocio y que han dado lugar a numerosos brotes en toda la geografía foral.