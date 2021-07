Coronavirus en Navarra, última hora: bajan un 19% los casos en la semana pero sube la presión hospitalaria

La quinta ola remite pero a Navarra le está costando bajar de los 400 nuevos positivos diarios, tras enlazar 5 días consecutivos por encima de esta cifra. La Comunidad detectó el viernes 23 de julio 440 nuevos casos de infección por Covid-19, según datos provisionales del Departamento de Salud. Son 7 casos menos que el día anterior, y están por debajo de los 491 de hace 7 días y por encima de los 304 de hace 14. En lo que va de semana los contagios detectados bajan un 19% con respecto a la anterior (2218-2737).

Permanecen ingresadas 79 personas en la red hospitalaria navarra, 14 de ellas en la unidad de críticos. Los casos tienden a bajar, pero en hospitales queda ya patente el impacto de la quinta ola, con un claro ascenso de pacientes desde el pasado 14 de julio.

En el día de ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra autorizó el toque de queda en la Comunidad Foral, una medida que ha entrado en vigor durante esta madrugada y que prohíbe la circulación en municipios en riesgo extremo –aquellos que se encuentren con una incidencia mayor de 250 en 14 días y superior a 125 en 7 días– durante los fines de semana y en las fechas –incluidas las vísperas– en las que diferentes localidades deberían celebrar sus fiestas patronales.

El TSJN aceptó así el tercer intento del Gobierno de Navarra –el primero fue tras el final del estado de alarma y el segundo, esta misma semana– de limitar la movilidad durante las noches, una aprobación para la que han sido clave el incluir la lista de municipios afectados, así como adjuntar diferentes informes tanto por parte de la Policía Foral como de la Unidad de Rastreo.

Ayer Tudela encabezó el listado de casos por municipios y zonas de salud, con 24 casos, mientras que Rotxapea sumó 22 de los 154 que registró la ciudad de Pamplona. Les siguieron Sarriguren, con 18, Segundo Ensanche, con 17, Mendillorri, con 16, Casco Viejo-I Ensanche, con 15, Barañáin, con 13, Milagrosa, Iturrama y San Juan, con 11, y Zizur y San Jorge, con 10. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN

El TSJN acuerda que el toque de queda "se trata de una limitación de derechos lo más concreta posible, que pretende adoptar medidas para limitar contagios en los días en los que se producen más aglomeraciones, más contactos y más relajación de medidas", por lo que acepta establecer esta medida.

"NO SE RESTRINGEN DERECHOS, SE LIMITAN". "No compartimos las tesis que niegan que las comunidades puedan dictar medidas restrictivas de derechos fundamentales, sea cuales sean". Así de tajante se muestra en el auto el TSJN, que considera que la habilitación legal para el toque de queda se encuentra en el artículo 3 la Ley Orgánica 3/1986. Además, recuerda que esta medida "no supone una restricción, sino una limitación de derechos", que "pueden verse sometidos a límites siempre que estén justificados".







Vacuna para jóvenes de 16 y 17 años

El Departamento de Salud abrirá el próximo lunes 26 de julio la opción de solicitar cita para la vacuna frente a la covid-19 a los y las navarras de 16 y 17 años, con el fin de aumentar los niveles de vacunación entre los más jóvenes ante el aumento de la incidencia experimentado en julio en este grupo etario. Se trata de una población diana de unas 14.000 personas en toda Navarra.

El incremento en la previsión de la llegada de vacunas a lo largo del mes de agosto, unido al avance de la vacunación en las franjas de edad superior, y especialmente el cierre de la pauta en la mayoría del grupo de 60 a 67 años a finales de julio, permiten a Salud adelantar la apertura de las agendas a la población menor de 18 años y centrar así sus esfuerzos en la inmunización de los y las jóvenes, en un momento en el que la incidencia está afectando especialmente a esta población: en lo que llevamos de julio, dos de cada tres contagiados (unos 5.700 de los casi 8.700 positivos, es decir, el 65,5%) se encuentra en el segmento de edad de los 15 a los 29 años. Una circunstancia, por otra parte, que hace que estas personas afectadas deban aplazar su vacunación provisionalmente, ya que los menores de 65 años que adquieren la enfermedad deberán esperar seis meses antes de recibir la dosis, lo que libera citas para nuevos grupos poblacionales.

Actualmente, el 56% de las personas de edad comprendida entre los 18 y los 29 años ha recibido la vacuna o han sido citadas. Así, ayer se envió SMS a personas del grupo de 18 a 29 años que todavía no habían solicitado cita. Asimismo, los mayores de 18 años que todavía no hayan sido contactados por Salud para la vacunación siguen teniendo la posibilidad de citarse a través de los canales habilitados para ello, online y telefónicamente.

El procedimiento de cita para la vacuna se lleva a cabo online a través de la web citasalud.navarra.es. La cita puede realizarse mediante la Carpeta Personal de Salud, en caso de tenerla activada, o con cita web, accediendo con el número de la tarjeta sanitaria y la fecha de nacimiento.

Asimismo, la cita puede solicitarse por teléfono según la zona de residencia: 948 370 130 para las localidades del Área de Salud de Pamplona, 948 370 135 para las del Área de Estella-Lizarra; y 948 370140 para las del Área de Tudela.