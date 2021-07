El Banco llama a donar sangre a los grupos A +, O -, B - y AB

Pamplona – ¿Cómo ha afectado la covid-19 a la donación en la Comunidad Foral? Ante esta pregunta, el director del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, José Antonio García Erce, responde que en 2020 "hubo una caída de donación cercana al 10%" respecto al ejercicio anterior. "Al pararse la actividad de los hospitales lo pudimos afrontar mejor, pero llevamos un año malo. Hemos tenido que salir a prensa, a redes sociales, a pedir ayuda a los donantes porque, entre pueblos confinados, restricciones de aforo en la unidad móvil, así como en las propias instalaciones del Banco, o que el colectivo más afectado en la cuarta y la quinta ola son las personas más jóvenes, tenemos bastantes limitaciones".

En definitiva, considera que "este año ha sido bastante duro, porque hemos estado muchas veces con el stock muy justo". En la actualidad, según afirma, "no estamos en situación de alarma, hemos remontado, pero estamos en un stock por debajo del mínimo recomendado para los grupos A (Rh) positivo, O (Rh) negativo, B (Rh) negativo y AB (Rh) negativo", por lo que recomienda a los donantes de estos grupos que "en las próximas semanas intenten acercarse a donar con cita previa".

No obstante, el doctor García Erce asume que "a partir de ahora hasta dentro de un mes va a haber menos actividad y se supone que lo podremos afrontar más tranquilamente, pero sigue habiendo accidentes todos los días, sigue habiendo sangrados, quimioterapia, la actividad de los pacientes oncológicos no se para, la cirugía oncológica no se para, la cardíaca... Ya no es como antes. Antes en verano bajaba mucho el consumo, ahora no para. La sangre se necesita todos los días".

333 donaciones de plasma para tratar pacientes covid Asimismo, el director del Banco de Sangre explica que en los últimos doce meses han llevado a cabo unas 2.900 donaciones por aféresis, de las que 1.555 fueron para plaquetas y "poco más de 1.025 fueron de plasma". Concretamente, 323 donaciones fueron de plasma procedente de donantes que habían superado la covid-19 y tenían los anticuerpos altos, que se usa para el tratamiento de pacientes enfermos de coronavirus.