Siete razones por las que estudiar en Foro Europeo

El próximo curso está a la vuelta de la esquina. Motivo más que suficiente para plantearse qué hacer y hacia dónde enfocar el futuro profesional. Un futuro prometedor, con buena empleabilidad e infinitas posibilidades de especialización.

A continuación, te ofrecemos siete claves por las que decantarte por un Grado Superior oficial en Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra, bien sea en el área de la Empresa o del Deporte. ¡Toma nota!

1. Metodología práctica basada en el método del caso, sin libros de texto. De esta manera, se involucra al alumnado en el propio aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones empresariales reales.

2. Posibilidad de cursar dobles grados del área de Empresa en tres años: Administración y Finanzas, Asistencia a la Dirección, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad y Turismo. Con ello, los alumnos/as obtienen un perfil más completo y multidisciplinar que les reporta mayores oportunidades laborales.

3. Claustro compuesto por profesionales de empresa en activo: gerentes, directivos, emprendedores, deportistas, etc. de cada especialidad. ¿Quién mejor para trasladar al aula las necesidades que demanda el mercado?

4. Prácticas remuneradas desde el primer curso. Por encima de todo, si algo caracteriza al centro es el "saber hacer". Por eso, si quieres, harás prácticas desde el primer momento, enfocadas siempre hacia la actividad y/o sector que más te motive.

5. Idiomas por niveles y clases de conversación con personal nativo incluidos dentro del plan de estudios. Saber comunicarse en otros idiomas es a día de hoy imprescindible parar cualquier puesto.

6. Acceso a Grados Universitarios en la UCAM o en la London Metropolitan University con una alta convalidación de créditos.

7. Bolsa de empleo y prácticas propias para estudiantes ya graduados. Nuestro compromiso con cada alumno/a no finaliza hasta que no logre la plena inserción laboral, una vez que finaliza sus estudios.

¡No te quedes sin plaza para el próximo curso 2021/22! Más información en foroeuropeo.com o en info@foroeuropeo.com