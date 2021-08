La primera ola de calor del año llevará a Navarra hasta unos asfixiantes 40º

Navarra recibe desde este miércoles la gran ola de calor, que acompañada de una masa de aire africana con polvo en suspensión, a afectar a gran parte de la Península. Un total de 31 provincias, entre ellas, Navarra, estarán este miércoles y jueves en alerta amarilla (riesgo) y naranja (riesgo importante) por altas temperaturas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Las temperaturas serán muy altas en buena parte del país durante al menos cinco o seis días, incluso podrían batirse récords, y en Navarra se podrían rondar el miércoles los 40 grados tanto en Pamplona como en Tudela, donde podrían superarse el jueves. Las altas temperaturas serán persistentes también de noche, con madrugadas también muy calurosas.







??#AEMETinforma Actualización Aviso especial #OlaDeCalor

??Comienzo de la situación: Miércoles día 11

??Duración: Hasta el lunes 16

Acompañando a este episodio de #OlaDeCalor se espera la presencia de polvo en suspensión #polvosahariano https://t.co/qPMWTGh1ZS pic.twitter.com/HRCSeHxz9U — AEMET (@AEMET_Esp) August 10, 2021

10/08 11:48 #AEMET adelanta #FMA por temp. max en Navarra. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:48 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/qmqi7UUQJ3 https://t.co/YEGRxMuifq — AEMET_Navarra (@AEMET_Navarra) August 10, 2021

Se confirma la #OladeCalor desde el miércoles con su correspondiente advección de polvo en suspensión desde el Sáhara argelino.



Iremos viendo duración, intensidad y evolución los próximos días pic.twitter.com/s2b0hjne7f — Urko Jalle (@Navarrameteo) August 9, 2021

LA PREVISIÓN PARA EL MIÉRCOLES

LA PREVISIÓN PARA EL JUEVES

Esta ola de calor convertirá a parte del país en una extensión del África sahariana. "Este aumento se debe a una dorsal ubicada sobre el norte de África y el Mediterráneo central, que se acercará a España. Se trata de una situación de altas presiones en niveles medios y altos de la troposfera asociada generalmente a aire muy cálido, cuyo acercamiento provocará que la masa de aire que se asentará sobre el territorio en origen sea muy cálida. Asimismo, la dorsal estabilizará la atmósfera por lo que brillará el sol y calentará la superficie con fuerza. Como en general habrá poco viento y escasa ventilación, el aire cálido no tendrá oportunidad de dispersarse", explica el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo.Para el miércoles, las previsiontes del servicio de Meteorología y climatología de Navarra del Gobierno foral indican que Navarra amanecerá con pocas nubes, con intervalos de nubes bajas en el noroeste al principio y al final del día, y nubes de evolución por la tarde, sobre todo en el tercio sur y extremo este, donde se esperan chubascos dispersos con tormentas ocasionales, que no se descartan, de manera más aislada y ocasional en el resto de la comunidad.Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios pero las máximas irán en ascenso, de forma más suave en la Vertiente Cantábrica. La Comunidad Foral sufrirá rachas muy fuertes de viento en las proximidades de las tormentas, y en general, viento flojo variable con predominio de la componente norte. En el resto, viento flojo del sudeste, aumentando por la tarde con intervalos más intensos.Estella-Lizarra 16 / 37Pamplona/Iruña 16 / 39Roncal/Erronkari 12 / 36Tudela 19 / 38Para el jueves, el servicio alerta deTemperaturas máximas significativamente altas, superándose los 34 grados en puntos de Pirineos, 38 grados en numerosos puntos del Centro y Ribera del Ebro, y pudiéndoseTormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.En cuanto a lase espera que el día comience con pocas nubes o despejado con intervalos de nubes bajas al principio y al final en el noroeste, y de evolución a partir de mediodía en toda la comunidad, con probables chubascos acompañados de tormentas, más frecuentes en Pirineo.Las temperaturas irán en ascenso, con un ligero de las mínimas y más acusado de las máximas. Rachas muy fuertes de viento en las proximidades de las tormentas, y en general, viento flojo variable con predominio de la componente norte, con intervalos más intensos por la tarde.Navarra también sufrirá durante esta ola de calor la llegada de polvo en suspensión, aunque en menor grado que otras comunidades autonómas.