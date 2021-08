El balance de un 'inquietante' fin de semana en Navarra de fiestas suspendidas

Imagen de anoche durante las "no fiestas" de Burlada, en toque de queda.

Imagen de anoche durante las "no fiestas" de Burlada, en toque de queda. Javier Bergasa

El fin de semana en el que numerosas localidades navarras tradicionalmente celebran sus fiestas patronales, suspendidas de nuevo este año por la covid-19, está transcurriendo con "relativa normalidad y tranquilidad", sin incidencias reseñables, después de que el Gobierno de Navarra hubiera mostrado su preocupación por estas fechas y por el peligro de un aumento de los contagios, en un contexto en el que la denominada quinta ola continúa remitiendo en la Comunidad, aunque no con la velocidad deseada.



Así lo ha manifestado a Efe el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, quien ha indicado que han sido durante las horas del vermú y la comida en las que se han congregado más personas pero, ha remarcado, está transcurriendo "con relativa normalidad".



Actuaciones de Policía Local de Tudela

Esto, según ha señalado, es lo que le han transmitido diferentes alcaldes y alcaldesas, así como fuerzas policiales. T, Aibar, Abárzuza, Amaiur, Arantza, Berbinzana, Buñuel, Burlada, Cabanillas, Donamaria, Etayo, Etxalar, Ibero, Legarda, Jaurrieta, Leitza, Lerín, Los Arcos, Mendigorria, Murchante, Oteiza, Roncal o Zubieta, entre otros muchos municipios celebrarían en estas fechas sus festividades.La Policía Foral ha movilizado durante este fin de semanaSegún ha informado el cuerpo policial, ha intervenido enen, donde cuatro jóvenes salieron huyendo;(patrulla explicó la normativa),(incautación de material para botellón),(varias propuestas de sanción),(botellón multitudinario) y(40-50 personas).Asimismo, el cuerpo policial ha movilizado recursos a diez poblaciones poro altas horas de la madrugada en Aoiz, tres intervenciones por fiestas en adosado y en domicilios; Mutilva, dos intervenciones por fiesta en domicilio y música muy alta por cumpleaños; Viana y Barillas (fiesta en domicilio) y en Orkoien, Eusa y Olite (música alta).Además del apoyo realizado a las policías municipales depor la celebración de conciertos autorizados, se han realizado servicios especiales por las 'no fiestas' en Tafalla, Lodosa y Arano, para controlar y dar seguridad en un partido de fútbol celebrado en Berbinzana y en un concierto en Cintruénigo, todos ellos sin incidencias.Por otro lado, por conflictos, peleas y agresiones se ha acudido a; a diez por pacientes agresivos o alterados en centros sanitarios, centros de vacunación o domicilios, siete de ellas en Pamplona, y a cuatro por amenazas ocurridas en Mutilva, Garaioa, Zabaldika e Izurdiaga.En total, la Policía Foral ha atendido este fin de semana 166 requerimientos ciudadanos (73 el viernes y 93 el sábado) por accidentes de tráfico, ruidos, peleas, botellones, molestias vecinales y servicios especiales, entre otros.También ha colaborado con Bomberos de Navarra en labores de evacuación y señalización de un incendio declarado el viernes en el montey una patrulla ha sofocado un pequeño incendio en una finca particular en Arruazu.A las 22:50, los agentes se comisionaron en un establecimiento de hostelería al haberse producido una discusión entre varios clientes. Tras identificar a dos de los implicados, estos informaron que se habían producido unas amenazas por parte de una tercera persona que no se encontraba en el lugar, expareja de la identificada, informando a ambos de las opciones legales de presentar denuncia por los hechos que decían haber sufrido.A la 1:10, las patrullas se personaron en la calle San Marcial debido a que había varias personas en las cercanías de un establecimiento de ocio, que se encontraban en la calle a pesar del toque de queda vigente. A la llegada de los agentes el grupo se disolvió rápidamente, pudiendo identificar a 4 personas siendo informadas de que iban a ser propuestas para sanción. Minutos más tarde se recibió otra llamada de que había una pelea en el Paseo de Invierno, volviendo a encontrar los agentes a las 3 mujeres de las 4 personas anteriormente identificadas, quienes comenzaron a insultar a los actuantes y alterar el orden público, haciendo que varios vecinos se asomasen por la ventana. Por estos hechos se les informó que también iban a ser propuestas para sanción en base a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.Sobre las 2, un vecino informó que se estaba celebrando una fiesta en el piso inmediatamente inferior, sufriendo molestias por la música. La patrulla se personó en el domicilio e informó a los causantes de las molestias que estaban ocasionando, siendo propuesta para sanción la propietaria del domicilio en base a la Ordenanza de Conductas Cívicas.Por último, sobre las 3:10, varias llamadas informaron de un accidente de circulación ocurrido en la calle Juan Antonio Fernández. Desplazadas las patrullas, estas comprobaron que la conductora de un turismo había chocado contra otro estacionado y éste a su vez había salido despedido, impactando contra otro que también se encontraba estacionado. Tras realizar a la conductora la prueba de alcohol, ésta arrojó una tasa final de 0,42 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, motivo por el que fue sancionada.