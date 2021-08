José Javier Galán: "Animo a no dejar nunca de estudiar. Es importante tener una titulación"

José Javier Galán tiene 58 años y está estudiando Física en la UNED. Le quedan 50 créditos para terminarla. No es la primera carrera que estudia, ya que nunca ha abandonado las aulas. A los 21 años terminó Ingeniería Técnica Industrial y continuó sus estudios en la UNED, pero era joven y no sacaba demasiadas cosas. Fue a los 40 cuando empezó a tomárselo "más en serio" y culminó la carrera de Filosofía.

Galán considera que "cuanto mayor eres, más has aprendido, más conceptos tienes en la cabeza y eso te da facilidades". Por eso, "animo a nunca dejar de estudiar, siempre hay que seguir aprendiendo". Aseguró estar cursando sus estudios "de la misma forma que a los 20, aunque ahora no cojo el curso entero, voy cogiendo asignaturas para poder compatibilizar".

Vivió una gran revolución con la expansión del internet. "Antes te mandaban todos los apuntes por correo ordinario, un tocho enorme, y ahora tienes todo en pdf", explica. Además, con muchas clases online, "no te exige acudir siempre que quieres instrucciones". Como amante de las Matemáticas y la Filosofía, "la separación que hay entre letras y ciencias me parece absurda". Lamenta que las letras "no se valoran", y pone como ejemplo la oferta educativa de la Universidad Pública de Navarra. "No me parece bien, hay que dar valor a las cosas", argumentó.

A Galán le parece "magnífico" que el nivel de estudios de la ciudadanía vaya aumentando paulatinamente. "Cuanta más cultura tenga la gente mejor", reivindico, "y la cultura son tanto letras como ciencias", insistió. No cree que el incremento en el nivel de estudios solo sea un tema instrumental o económico. "La gente tiene ganas de saber", aclaró. Preguntado por la importancia que puede tener una carrera universitaria a nivel social responde que "es importante tener una carrera, no es que solo la sociedad lo vea así, sino que es la empresa quien le da importancia". "Se comenta que va demasiada gente a la universidad, que tendría que ir menos. ¡Que dejen de ir ellos!", exclama. Por eso, ve con buenos ojos el sistema de entrada a la universidad en España, ya que con la Selectividad, "en una universidad pública no entras por riqueza, aunque también influya", comentó.