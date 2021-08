La vacunación sin cita, en marcha y sin agobios

Forem recibe a las primeras personas para vacunar sin cita. Trabajo y vacaciones fue lo que les impidió hacerlo antes

La vacunación contra la covid-19 sin cita previa comenzó ayer en los puntos habilitados por el departamento de Salud en Forem, en la localidad de Mutilva, todos los días de la semana de 8.30 a 19 horas, y en el Polideportivo del Colegio de los Jesuitas de Tudela, con horario de 8.30 a 19.30, también de lunes a domingo. El primer día con posibilidad de recibir la dosis sin necesidad de coger fecha con anterioridad "ha ido muy bien", según los responsables.

María Pilar Sola, enfermera y jefa de la Sección de Urgencias Extrahospitalarias del Área de Pamplona, informó que cerca de 60 personas acudieron a vacunarse desde la apertura hasta el mediodía de ayer. "Ha ido bastante bien. Hemos abierto a las 8.30 y ya teníamos gente esperando desde media hora antes", aseguró. A diferencia de la vacunación ordinaria con cita en la que la gente acudía ordenadamente, comentó que esta vez tienen momentos en los que se forman colas y otros en los que el centro está "vacío del todo".

Sola explicó que "coincidía que no quedaba vacunación con cita previa en Forem, solo algo residual". Por eso, "para no perjudicar a la gente con cita se decidió vacunar en aquí para que no tuviesen que esperar". Reconoció que el trámite previo a recibir la dosis es algo más largo, ya que deben "solucionar algún tema administrativo que requiere algo más de tiempo", como comprobar la afiliación y realizar una anamnesis –datos que se recogen en la historia clínica de un paciente– "para ver si la vacunación es correcta", afirmó.

vacaciones como impedimento El periodo estival y las vacaciones han sido un impedimento para muchos a la hora de recibir la vacuna cuando les tocaba. Era el caso de Gaizka Zanza Teruel, de 17 años, que contó que "cuando estaba de vacaciones empezó la vacunación de mi franja de edad y a mí me tocó fuera". Por eso, "cuando vi la noticia de que podía vacunarme sin coger cita previa decidí venir aquí". Vive en Badostáin y su madre lo esperaba en el coche mientras le inyectaban su única dosis, al haber pasado la enfermedad. "De momento la cosa va bien", afirmó

En una situación parecida se encontraba Nerea Cortés Valenzuela, de 12 años, que se puso nerviosa con la aguja. Su madre, Carmen Valenzuela Fernández, la llevó hasta Forem desde Tafalla. "En cuanto me enteré por la prensa de que se podía venir sin cita previa nos hemos presentado aquí", afirmó. Explicó que la vacuna "le tocaba este verano, llamaron, pero como estábamos de vacaciones hemos venido hoy". Acudieron porque "estuve intentando pedir la cita telefónicamente y no había forma", lamentó. En la familia ya están todos vacunados y Carmen era partidaria sin fisuras de las vacunas: "Mis hijos tienen todas las vacunas que necesitan".

fomentar la vacunación La enfermera Sofía Arizcun Zúñiga, de 25 años, ha intentado vacunarse varias veces, pero hasta ahora siempre estaba aislada después de ser contacto estrecho de un positivo. "Cuando vi que se podía vacunar sin cita previa decidí venir, porque además me voy a otro país y tenía lío para poder coger cita", aseguró. Lamentó que "he intentado coger varias veces por internet y la pagina se me bloqueaba por saturación", y reveló que "era imposible vacunarme y ahora me lo he quitado de encima, en un segundo". Le parece "muy bien" la medida de poder recibir la dosis sin coger fecha, porque lo considera "una forma de fomentar que la gente se vacune".

César Bastardo Orense, de 40 años, comparte la opinión de Sofía. Él sí que tenía cita, que recibió telefónicamente, y cree que "es una forma de facilitarlo todo, porque hay mucha gente que está trabajando o lo que sea y esto pone facilidades". Considera que "todos debemos vacunarnos y salir de esto lo antes posible" y no entiende las reticencias de parte de la población: "Antes, ibas, te ponías la vacuna y no preguntabas. Salud, la gente que entiende, sabrá qué hacer".