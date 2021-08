La ONCE reparte 170.000 euros en Navarra

ONCE

El Cupón Diario de la ONCE.

ONCE

Rubén Irisarri, que vende en el kiosco que tiene la ONCE en la Plaza Padre Lasa, 1 de Tudela, repartió 150.000 euros con el cupón del viernes 27 de agosto. El agente vendedor, tras conocer la noticia se ha mostrado "muy feliz de poder repartir un premio tan importante a sus clientes de siempre y más en una situación tan complicada como la que estamos atravesando por la pandemia".

A su vez, Isidro Perez que vende por la zona de Azagra ha repartido 20.000 euros con el cupón del sábado 28 de agosto.

Es por esto que la Delegación de Navarra de la ONCE da la enhorabuena a los agraciados que han recibido los premios.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es